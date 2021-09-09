Нет ни одного документа, запрещающего давать членство в НАТО воюющим странам - экс-посол США

Украина готова к ПДЧ в НАТО.

Вооруженное противостояние на Донбассе и оккупация Крыма не должны мешать Украине в реализации евроатлантических амбиций. План действий по членству в НАТО выгоден и Украине — это необходимый пакет реформ оборонной сферы. В этом уверен председатель правления Украинского кризисного медиа-центра и бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Чалый отметил, что в документах пункта про военные конфликты нет, но на многих членов Альянса все еще есть влияние России. Часть стран также готовы к более жесткой позиции ради достижения мира.

По его словам — остановить сближение Украины с НАТО и не допустить интеграции в будущем — одна из основных целей, с которыми РФ оккупировала Крым и Донбасс.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Битва за новый статус Украины: какие есть проблемы и почему важна победа Генерал Василий Богдан объяснил важность статуса основного союзника США вне НАТО для Украины

Украина сейчас является буфером между странами НАТО и Россией, считает экс-посол, при этом соседнее государство ведет агрессивную политику, заявляя о том, что к его границам подойдут войска, одновременно возобновляя работу хранилищ ядерного оружия в Крыму.

Такую роль Украины должны оценить в евроатлантическом сообществе, иначе это будет несправедливо — подытожил Чалый.

Читайте полный текст интервью "Телеграфу": Американцы не хотели, чтобы часть разговора с Байденом услышал ещё кто-то, кроме Зеленского, — Валерий Чалый.