США повністю вивели свої війська з Афганістану: як це було і як відсвяткували таліби (відео)

По всьому Кабулу після відходу американців лунали постріли

США завершили 20-річну місію в Афганістані, повністю вивели війська і покинули країну. З аеропорту Кабула полетів останній евакуаційний борт.

Про це у понеділок, 30 серпня, заявив глава Центрального командування ВС США генерал Кеннет Маккензі під час брифінгу.

Маккензі оголосив про завершення виходу американців з Афганістану і закінчення евакуації громадян США, інших країн і афганців.

За його словами, останній американський літак С-17 піднявся в небо над аеропортом Кабула о 15:29 годин 30 серпня і потім покинув повітряний простір Афганістану.

Незабаром після того, як американські військові покинули аеропорт Кабула, їх помітили в Пакистані. Відповідні фотографії опублікували очевидці в соцмережах.

Як тільки з міжнародного аеропорту Хаміда Карзая полетіли всі американці, на його територію зайшли бойовики "Талібану". Вони заявили, що Афганістан став "по-справжньому незалежним".

Відзначимо, що США залишило в аеропорту вертольоти CH-46D Sea Knight.

Через кілька годин після відходу військових США з Кабула по місту лунали постріли. Люди скаржилися, що це заважає їм спати. Пізніше стало відомо, що таким чином представники "Талібану" святкували "перемогу".

Після виведення своїх військових з Афганістану Управління цивільної авіації США заявило, що аеропорт Кабула залишився без управління, у зв’язку з чим всі екіпажі повітряних суден закликають бути обережними.

Варто відзначити, що американці перебували в США протягом 19 років, 10 місяців і 25 днів. Їх військова місія почалася після терактів в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року (Падіння веж-близнюків, яке стало результатом серії терористичних атак ісламістської організації «Аль-Каїда». Внаслідок чого 2996 осіб загинули, а понад 6000 отримали поранення. Цей теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв).

Нагадаємо, 12 серпня, бойовики "Талібану" узяли під контроль кордони Афганістану з Таджикистаном і Узбекистаном, продовжуючи швидкий наступ захопили Кангадар. Вже 14 серпня таліби оголосили про захоплення міста Гардез, столиці провінції Пактії, і дев’яти провінційних центрів в Афганістані. Їм здавалися майже без опору, тому "Талібан" продовжував рухатися до столиці Афганістану Кабулу поки повністю не захопив владу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про лідерів "Талібану". Також ми писали, що очікує Афганістан і його жителів після приходу до влади талібів.