Лидеры Талибана - кто они?

Краткое описание людей, руководящих движением Талибан

Внутренняя деятельность и руководство талибов всегда были в значительной степени покрыты секретом, даже во время их правления в Афганистане с 1996 по 2001 год.

В недавней статье на сайте издания "Euronews" представлена краткая информация о людях, стоящих у вершины власти в движении Талибан. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Сложившаяся ситуация показывает, что жесткая исламская группировка находится за мгновение до восстановления своей власти на всей территории Афганистана. Кто же эти люди, руководящие самой грозной и навивающей ужас на окружающих организацией. Вот, что о них известно.

Хайбатулла Ахундзаде, верховный лидер

Хайбатулла Ахундзаде был назначен лидером Талибана в результате быстрой смены власти после того, как в 2016 году в результате удара американского беспилотника был убит его предшественник мулла Мансур Ахтар.

До восхождения по служебной лестнице Ахундзаде был малоизвестным религиозным деятелем. Широко распространено мнение, что он был выбран больше в качестве духовного лидера, чем военачальника.

После назначения лидером Ахундзаде заручился клятвой лояльности от главы "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, который осыпал религиозного ученого похвалой, назвав его "эмиром верующих".

Это помогло закрепить его репутацию джихадиста в отношениях с давними союзниками группы.

Перед Ахундзаде была поставлена огромная задача — объединить боевое движение, которое на короткое время раскололось в ходе ожесточенной борьбы за власть после убийства его предшественника и разоблачения того, что руководство скрывало смерть основателя Талибана муллы Омара в течение многих лет.

Публичный профиль лидера в основном ограничивался выпуском ежегодных посланий во время исламских праздников.

Мулла Барадар, основатель

Абдул Гани Барадар вырос в Кандагаре — родине движения Талибан.

Жизнь Барадара, как и многих афганцев, навсегда изменилась после советского вторжения в страну в конце 1970-х годов. Он сознательно встал на путь мятежа.

Считалось, что он сражался бок о бок с одноглазым священнослужителем муллой Омаром.

Эти двое основали движение Талибан в начале 1990-х годов на фоне хаоса и коррупции гражданской войны, разразившейся после вывода советских войск.

Считается, что после краха талибов в 2001 году Барадар был среди небольшой группы повстанцев, которые обратились к временному лидеру Хамиду Карзаю с письмом, в котором излагалась потенциальная сделка, по которой боевики признали бы новую администрацию.

Арестованный в Пакистане в 2010 году, Барадар содержался под стражей до тех пор, пока под давлением США он не был освобожден в 2018 году и переведен в Катар.

Здесь он был назначен главой политического офиса талибов и курировал подписание соглашения о выводе войск с американцами.

Сираджуддин Хаккани, глава сети Хаккани

Сын знаменитого полководца антисоветского джихада Джалалуддина Хаккани.

Сираджуддин одновременно является заместителем лидера движения Талибан, а также возглавляет мощную сеть Хаккани.

Сеть Хаккани — это группа, которую США определяет как террористическую. Она долгое время считалась одной из самых опасных группировок, борющихся с афганскими силами и силами НАТО под руководством США в Афганистане в течение последних двух десятилетий.

Эта группа печально известна тем, что использовала террористов-смертников, и считается, что за эти годы она организовала одни из самых громких атак в Кабуле.

Сеть также обвиняли в убийстве высокопоставленных афганских чиновников и удержании похищенных западных граждан с целью получения выкупа, включая американского солдата Боу Бергдала, освобожденного в 2014 году.

Известные своей независимостью, боевой смекалкой и сообразительностью в ведении бизнеса, функционеры Хаккани, как полагают, контролируют операции в суровых горах восточного Афганистана, сохраняя при этом значительное влияние на руководящий совет Талибана.

Мулла Якуб, потомок

Он сын основателя Талибана муллы Омара.

Мулла Якуб возглавляет мощную военную комиссию группировки, которая курирует обширную сеть полевых командиров, которым поручено осуществлять стратегические операции повстанцев во время войны.

Его родословная и связи с отцом, который пользовался культовым статусом лидера Талибана, служат мощным символом и делают его объединяющей фигурой в разрастающемся движении.

Тем не менее, продолжают распространяться слухи о точной роли Якуба в движении, при этом некоторые аналитики утверждают, что его назначение на эту должность в 2020 году было чисто косметическим.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США направляет тысячу военнослужащих в Кабул для обеспечения эвакуации.