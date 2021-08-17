Афганистанские корреспонденты показали, как сейчас выглядят улицы Кабула.

В столице Афганистана Кабул, где в воскресенье, 15 августа, боевики "Талибан" полностью взяли власть в свои руки, судя по видео, снятом местными корреспондентами, нет боевых действий или же серьезных потасовок. Но там по всему городу стоят блокпосты для полного контроля талибами территорий.

Об этом свидетельствует видео "CGTN", опубликованное в понедельник, 16 августа.

По данным СМИ, Талибан объявил, что война в Афганистане окончена после того, как группа боевиков взяла под контроль президентский дворец в Кабуле.

Сейчас на улицах города можно увидеть много машин с белыми прапорами талибом.

Представители "Талибан" установили по всему городу блокпосты, чтобы спрашивать кто, куда и зачем едет.

Напоминаем, что 12 августа боевики "Талибан" взяли под контроль границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, продолжая быстрое наступление.

Уже в воскресенье, 15 августа, они взяли ключевой восточный город в провинции Нангархар (Афганистан) Джелалабад.

Того же дня талибы полностью взяли власть в свои руки — президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул пост правителя Афганистана.

После этого люди массово начали искать пути побега со страны — они цеплялись за шасси и фюзеляж американских военных самолётов, вследствие чего погибли трое афганцев, сорвавшихся с большой высоты.

Почти все страны мира эвакуировали свои посольства из Афганистана — только Россия, Китай и Пакистан не сделали этого.

Ранее "Телеграф" сообщал, что такое "Талибан", за что они убивают людей и как им удалось взять власть в Афганистане.

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