Скачать
Воскресенье, 15.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Талибы взяли под контроль ключевой афганский город Джелалабад
Талибы взяли под контроль ключевой афганский город Джелалабад
Почти в два раза меньше новых заражений коронавирусом зафиксировали в Украине: свежая сводка
Почти в два раза меньше новых заражений коронавирусом зафиксировали в Украине: свежая сводка
Беспорядки под Офисом президента: стало известно о пострадавших
Беспорядки под Офисом президента: стало известно о пострадавших
Уволили за убийство семи сослуживцев: детали казусного случая в рядах российских наемников
Уволили за убийство семи сослуживцев: детали казусного случая в рядах российских наемников

Талибы взяли под контроль ключевой афганский город Джелалабад

Талибы взяли под контроль ключевой афганский город Джелалабад
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль ключевой восточный город в провинции Нангархар (Афганистан) Джелалабад.

Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает "Reuters".

До этого Кабул и Джелалабад оставались последними крупными городами на востоке Афганистана, которые находились под контролем правительства страны.

"Падение Джелалабада дало талибам контроль над дорогой, ведущей к пакистанскому городу Пешавар. Это одна из главных магистралей в Афганистан", - пишут в СМИ.

Сейчас в Джелалабаде не зафиксировано столкновений, потому что губернатор сдался талибам, ведь это было "единственным способом спасти жизни мирных жителей и избежать жертв".

Таким образом, фактически столица страны Кабул осталась последним крупным городом, который находится под контролем афганского правительства.

Еще в субботу, 14 августа, талибы заявили о захвате девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки.

"Провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман (...) перешли под контроль Исламского эмирата. В ходе этих завоеваний тысячи солдат, полиции и других вооруженных сил противоборствующей стороны сложили оружие и присоединились к моджахедам Исламского Эмирата", - заявили представители "Талибан".

Кроме того, они захватили тысячи единиц легкого и тяжелого оружия, миллионы боеприпасов, тысячи военных и невоенных транспортных средств, и оборудования.

В связи с быстрым продвижением боевиков "Талибан" в Кабул западные страны активизировали эвакуацию своих посольств. По оценкам военных экспертов, в скором времени талибы могут захватить аэропорт Кабула.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 августа боевики "Талибана" взяли под контроль границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, продолжая быстрое наступление - они захватили Кандагар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 254

Все по теме:

Талибы, Афганистан, Талибан, Боевики, Кабул, Джелалабад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 14 августа: конфискация миллионов у Кивы, бои на Банковой и рекорды заболеваемости COVID-19
02 Талибы продвигаются к Кабулу: Столицы провинций сдаются почти без боя
03 Без вакцины вход запрещён: детали нововведения для жителей одной из одесских ОТГ
04 "Мы любим тебя": 75-летний Сильвестр Сталлоне показал красавицу-жену (фото)
05 На Крещатике прошел чемпионат Украины по перетягиванию грузовиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд распорядился конфисковать у Кивы более миллиона гривен
Суд распорядился конфисковать у Кивы более миллиона гривен
В Ливане взорвалась автоцистерна: как минимум 20 человек погибли (фото, видео)
В Ливане взорвалась автоцистерна: как минимум 20 человек погибли (фото, видео)
Жара усилится, но не везде: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе
Жара усилится, но не везде: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе
Украинский телеведущий засветился в компании запрещенного в Украине Киркорова (фото, видео)
Украинский телеведущий засветился в компании запрещенного в Украине Киркорова (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь