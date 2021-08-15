Талибы взяли под контроль ключевой афганский город Джелалабад

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль ключевой восточный город в провинции Нангархар (Афганистан) Джелалабад.

Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает "Reuters".

До этого Кабул и Джелалабад оставались последними крупными городами на востоке Афганистана, которые находились под контролем правительства страны.

"Падение Джелалабада дало талибам контроль над дорогой, ведущей к пакистанскому городу Пешавар. Это одна из главных магистралей в Афганистан", - пишут в СМИ.

Сейчас в Джелалабаде не зафиксировано столкновений, потому что губернатор сдался талибам, ведь это было "единственным способом спасти жизни мирных жителей и избежать жертв".

Таким образом, фактически столица страны Кабул осталась последним крупным городом, который находится под контролем афганского правительства.

Еще в субботу, 14 августа, талибы заявили о захвате девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки.

"Провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман (...) перешли под контроль Исламского эмирата. В ходе этих завоеваний тысячи солдат, полиции и других вооруженных сил противоборствующей стороны сложили оружие и присоединились к моджахедам Исламского Эмирата", - заявили представители "Талибан".

Кроме того, они захватили тысячи единиц легкого и тяжелого оружия, миллионы боеприпасов, тысячи военных и невоенных транспортных средств, и оборудования.

В связи с быстрым продвижением боевиков "Талибан" в Кабул западные страны активизировали эвакуацию своих посольств. По оценкам военных экспертов, в скором времени талибы могут захватить аэропорт Кабула.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 августа боевики "Талибана" взяли под контроль границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном, продолжая быстрое наступление - они захватили Кандагар.