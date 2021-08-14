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Талибы продвигаются к Кабулу: Столицы провинций сдаются почти без боя

Талибы продвигаются к Кабулу: Столицы провинций сдаются почти без боя
Обновлено 21:31 Сегодня Телеграф

Боевики движения "Талибан" продолжают продвижение в сторону столицы Афганистана, Кабулу.

Об этом сообщает на своем сайте агентство "CNN".

Сегодня, в субботу, 14 августа, Талибан объявил о захвате города Гардез, столицы провинции Пактии.

Представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил, что офис губернатора, штаб-квартира полиции, разведывательный центр и все остальные правительственные объекты были захвачены.

"Большое количество оружия и снаряжения попало в руки моджахедов", - написал он в Твиттере.

Представитель движения сообщил, что теперь талибы продвигаются к базе 203-го корпуса, армейского подразделения, защищавшего Гардез.

Правительство Афганистана пока не сделало официальных заявлений по этому поводу, но фотографии и видео из города, показывает, что боевики свободно перемещаются по городским улицам. На одном из видео также запечатлены десятки мужчин, сбегающие из городской тюрьмы.

Вместе с тем, источник в афганских службах безопасности, знакомый с ситуацией на фронте, сообщил, что афганские силы безопасности смогли отразить наступление талибов на Мазари-Шариф, начавшееся рано утром.

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Согласно источнику, талибам удалось ворваться в четвертый по величине город Афганистана. Но афганским силам безопасности удалось откинуть их назад. .

Талибам удалось повторно добиться успеха, и теперь афганская армия изо всех сил пытается вытеснить их из города.

По словам источника, талибы атакуют город с трех направлений.

Еще более печальную весть сообщил член провинциального совета Кунара на востоке Афганистана. Город Асадабад, столица провинции Кунар, пал 14 августа под натиском Талибов.

Член совета не пожелал называть своего имени, но подтвердил, что все районы провинции Кунар теперь находятся под контролем талибов. Он сказал, что столица была сдана без боя, все высокопоставленные чиновники покинули город.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в МИД Украины призвали граждан воздержаться от поездок в Афганистан.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Талибы, Афганистан, Талибан, наступление на Кабул.
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