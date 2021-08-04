Нападение на дом министра обороны в Афганистане - есть погибшие (фото)

В Кабуле, столице Афганистана, напали на дом министра обороны страны. Это не первое нападение за последнее время - накануне ракетами обстреляли президентский дворец. В результате нападения на дом министра погибли 4 человека.

Об этом сообщает ВВС.

Боевики подорвали заминированный автомобиль и стреляли возле Зеленой зоны - укрепленного района Кабула. Сообщается, что все нападавшие были убиты. Кроме 4 погибших, итальянская медицинская благотворительная организация сообщила про 11 пострадавших.

(Фото: TRT World)

Министра обороны Бисмиллаха Хана Мохаммади вместе с семьей эвакуировали.

Нападение произошло на волне єскалации конфликта в Афганистане. Бои идут в городе Герат и провинции Гильменд. ООН сообщает, что в Лашкаргахе убиты минимум 40 человек. Конфликт разгорелся после объявления США про вывод войск из Афганистана. В связи с этим соседние страны укрепляют границы и мобилизуют резервистов.