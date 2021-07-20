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В Афганистане во время праздника обстреляли ракетами президентский дворец: подробности
В Афганистане во время праздника обстреляли ракетами президентский дворец: подробности

В Афганистане во время праздника обстреляли ракетами президентский дворец: подробности

В Афганистане во время праздника обстреляли ракетами президентский дворец: подробности
09:57 Сегодня Телеграф

В афганском Кабуле 20 июля взорвалось несколько снарядов.

Агентство "Синьхуа" со ссылкой на местное телевидение сообщает о том, что ракеты выпустили по президентскому дворцу.

СМИ пишет, что обстрел произошел во время молитв в честь праздника Курбан-байрам, на которых присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани и другие топ-чиновники. Впрочем, своей цели снаряды не достигли и разорвались близ дворца. Информации о жертвах и пострадавших на момент выхода новости нет.

Отметим, что афганская пресса пишет о трех взрывах, которые произошли возле президентского дворца и об обостренной обстановке на фоне вывода американских войск из Афганистана. Сообщается, что во власти талибов пребывает более половины территории республики, и возможны новые обострения на севере страны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Афганистане продолжается обострение, вызванное выводом войск США из страны. Движение Талибан берет под контроль всё новые и новые населенные пункты, а Таджикистан, на фоне нарастания эскалации конфликта в соседнем Афганистане, намерен мобилизировать 20 тысяч резервистов для укрепления общей границы. Почему возникла такая ситуация и как она может разворачиваться дальше? Какие выводы на примере Афганистана стоит сделать для себя Украине? Своим мнением с "Телеграфом" поделился эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Талибы, Афганистан, Обстрел, Ракеты, Кабул, Обострение.
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