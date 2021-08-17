Афганец считает, что при правлении Талибана женщинам ограничат права, а развитие спорта и культуры остановится

Афганистан, власть над которым взяло исламистское движение "Талибан", может сделать шаг назад в развитии. Такое мнение выразил в комментарии изданию "Телеграф" Руин Сулейманхель – афганец, переехавший в детстве в Украину.

Семья Руина перебралась из города Мазари-Шариф в начале 2000-х годов. Мальчику было около 6 лет. Сначала жили в Москве, где в университете обучался его отец, а со временем переехали в Украину, стали беженцами, а затем украинскими гражданами. Руин получил образование в Одессе по специальности "судовождение", сейчас занимается предпринимательской деятельностью.

К действиям "Талибана" относится категорически отрицательно. Говорит, что такого же мнения его родители, родственники и все знакомые, с которыми общается. Не зря же, по его словам, все они мигрировали от угнетения и режима талибов.

"Отношусь ко всему происходящему в Афганистане с большим сожалением. Я против всякого резкого вмешательства и смены власти, тем более зная, что это "Талибан", от этого легче никому не будет, — считает Руин. — Я мусульманин, чту ислам и все его каноны. Но ислам, который я изучаю, далек от многих действий Талибана".

Уроженец Афганистана Руин Сулейманхель, перебравшийся в детстве в Украину

Сейчас в Афганистане находится отец и родственники Руина, проживающие на севере страны и в столице. По их словам, талибы уже призывают мужчин отращивать бороды – это одно из правил движения "Талибан".

"Как рассказали мне дети моего дяди, в их город зашли талибы и многим, кто не носил бороды, сказали отпускать. Так как стыдно появляться при них (талибах) без бород, — рассказывает Руин. — Сейчас многие сидят дома, на работу никто не выходит, кто-то просто боится, кому-то сказали не выходить. Закрыты все государственные учреждения из-за давления со стороны талибов на них".

Касаемо ситуации с президентом Афганистана Ашфаром Гани, который покинул страну, считает, что если бы тот остался до конца, талибы, вероятно, зашли бы в город с войной.

"Ведь талибам все безразлично, они даже умудрились в священный праздник Курбан-байрам, во время молитвы, пустить ракеты в президентский дворец. Я и моя семья, мои родственники и вообще многие афганцы в разных странах, и, конечно, в Афганистане были очень довольны Гани, так как он сделал многое для страны. Но история Афганистана повторилась", — говорит Руин.

По его словам, Гани называют вторым Мохаммадом Наджибуллой (президент Афганистана в 1987-1992 годах). Руин говорит, что при Наджибулле граждане поверили в будущее Афганистана, так же как и при правлении Гани.

"Народ думал, что будет жить, страна очень хорошо развивалась. Это единственные два президента, когда люди хвалили власть. Хотя прославлять для афганцев – редкое явление. Так как афганцы верят делам и поступкам, а не просто словам и обещаниям", — считает Руин.

В случае, если бы действующий глава страны остался, Руин уверен, что произошла бы открытая казнь президента. Так же было с Наджибуллой и его братом, тело которых протащили по всей столице и повесили на главной площади Кабула.

По словам Руина, президент Ашфар Гани – достойный сын своего народа, и люди запомнят его как большего реформатора. Во времена его президентства девушки без всяких проблем получали образование, развивалась сфера культуры и спорта.

"При талибах этого не будет, — уверен Руин. — Ещё в 2000-х годах при правлении "Талибана" в первый же день они вынесли из радио-музыкальных магазинов все кассеты, жгли их, а пленкой обматывали деревья".

По его мнению, женщинам талибы запретят появляться без присутствия мужчины даже на рынке.

Истории президентов, считает Руин, схожи еще потому, что оба гаранта не были сторонниками Пакистана.

"Многие талибы пришли из Пакистана и сотрудничают с пакистанской разведкой. Для афганцев это не секрет, — отмечает Руин. — Доктор Наджибулла, которого убили талибы, был ярым противником Пакистана. И Гани так же был противником Пакистана. И сейчас талибы, вышедшие из Пакистана, свергли его. Военная техника, которая была у афганской армии, перешла талибам. Как видно во многих СМИ, талибы вывозят ее в Пакистан, неслучайно, что многие лидеры и политики сейчас оказались там же".