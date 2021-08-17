Афганець вважає, що при правлінні Талібану жінкам обмежать права, а розвиток спорту і культури зупиниться

Афганістан, влада над яким взяла ісламістський рух Талібан, може зробити крок назад у розвитку. Таку думку висловив у коментарі виданню "Телеграф" Руїн Сулейманхель — афганець, який переїхав в дитинстві до України.

Сім'я Руїна перебралася з міста Мазарі-Шаріф на початку 2000-х років. Хлопчику було близько 6 років. Спочатку жили в Москві, де в університеті навчався його батько, а згодом переїхали в Україну, стали біженцями і потім отримали українське громадянство. Руїн здобув освіту в Одесі за фахом "судноводіння", зараз займається підприємницькою діяльністю.

До дій "Талібану" відноситься категорично негативно. Каже, що такої ж думки його батьки, родичі та всі знайомі, з якими спілкується. Не дарма ж, за його словами, всі вони мігрували від гноблення і режиму талібів.

"Ставлюся до всього того, що відбувається в Афганістані з великим жалем. Я проти будь-якого різкого втручання і зміни влади, тим більше знаючи, що це Талібан, від цього легше нікому не буде, - вважає Руїн. - Я мусульманин, шаную іслам та всі його канони. Але іслам, який я вивчаю, далекий від багатьох дій "Талібану".

Уродженець Афганістану Руїн Сулейманхель, який перебрався в дитинстві до України

Зараз в Афганістані знаходиться батько і родичі Руїна, які проживають на півночі країни і в столиці. За їх словами, таліби вже закликають чоловіків відрощувати бороди — це одне з правил руху "Талібан".

"Як розповіли мені діти мого дядька, в їх місто зайшли таліби і багатьом, хто не носив бороди, сказали відпускати. Бо соромно з'являтися при них (талібах) без борід, - розповідає Руїн. - Зараз багато хто сидить вдома, на роботу ніхто не виходить, хтось просто боїться, комусь сказали не виходити. Закриті всі державні установи через тиск з боку талібів на них".

Що стосується ситуації з президентом Афганістану Ашфаром Гані, який покинув країну, вважає, що якби той залишився до кінця, таліби ймовірно зайшли би в місто з війною.

"Адже талібам все байдуже, вони навіть примудрилися в священне свято Курбан-байрам, під час молитви, пустити ракети в президентський палац. Я і моя сім'я, мої родичі та взагалі багато афганців у різних країнах, і, звичайно, в Афганістані дуже були задоволені Гані, бо він зробив багато для країни. Але історія Афганістану повторилася", — говорить Руїн.

За його словами, Гані називають другим Мохаммадом Наджібуллі (президент Афганістану в 1987-1992 роках). Руїн каже, що при Наджибуллі громадяни повірили в майбутнє Афганістану, так само як і при правлінні Гані.

"Народ думав, що буде жити, країна дуже добре розвивалася. Це єдині два президенти, коли люди дуже були задоволені та хвалили їх. Хоча прославляти для афганців — рідкісне явище. Адже афганці вірять справам і вчинкам, а не просто словам і обіцянкам", - вважає Руїн.

У разі, якби діючий глава країни залишився, Руїн впевнений, що його б публічно стратили. Так само було з Наджібуллі та його братом, тіла яких протягнули по всій столиці та повісили на головній площі Кабулу.

За словами Руїна, президент Ашфар Гані — гідний син свого народу, і люди запам'ятають його як великого реформатора. За часів його президентства дівчата без жодних проблем здобували освіту, розвивалася сфера культури і спорту.

"При талібах цього не буде, - впевнений Руїн. - Ще в 2000-х роках при правлінні Талібану в перший же день таліби винесли з радіо-музичних магазинів всі касети, палили їх, а плівкою обмотували дерева".

На його думку, жінкам таліби заборонять з'являтися без присутності чоловіка навіть на ринку.

Історії президентів, вважає Руїн, схожі ще тому, що обидва гаранти не були прихильниками Пакистану.

"Багато талібів прийшли з Пакистану і співпрацюють з пакистанською розвідкою. Для афганців це не секрет, - зазначає Руїн. - Доктор Наджібулли, якого вбили таліби, був затятим противником Пакистану. І Гані так само був противником Пакистану. І зараз таліби, які вийшли з Пакистану, скинули його. Військова техніка, яка була в афганської армії, перейшла талібам. Як видно в багатьох ЗМІ, таліби вивозять її в Пакистан, невипадково, що багато лідерів і політиків зараз опинилися там же".