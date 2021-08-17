Россия, Пакистан и Китай — единственные, кто оставил своих дипломатов в Афганистане.

После того как боевики "Талибан" в воскресенье, 14 августа, захватили власть в Афганистане, люди цеплялись за самолеты, чтобы оттуда сбежать. Кроме того, почти все страны эвакуировали свои посольства для их безопасности. Не сделали этого только Россия, Китай и Пакистан — единственные государства, которые оставили в захваченном талибами Кабуле своих представителей.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщает "BBC".

Очевидно, в подконтрольном "Талибану" Кабуле оставили своих дипломатов только Китай, Россия и Пакистан, поскольку после вывода войск США именно эти страны будут играть роль в урегулировании ситуации в регионе. Пакистан — давний союзник "Талибана", именно на территории этой страны были созданы базы подготовки талибов после вывода советских войск. Сотрудничество Исламабада с талибами усиливает конфронтация по линии Пакистан-Индия.

Китай также уже договорился о первых этапах взаимовыгодного сотрудничества с новой властью Афганистана. При этом талибы даже согласились не поднимать вопрос притеснения уйгурских мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Как известно, там власти устроили целые концентрационные лагеря, где "перевоспитывают" мусульман по канонам компартии Китая.

Россия также не против усилить свое влияние в регионе. В частности, речь идет об усилении военных баз в приграничных к Афганистану Таджикистане. Предлогом для увеличения контингента и новой переброски войск может служить разгоняемая кремлевскими пропагандистами паника в связи с возможным вторжением талибов в соседние государства. В том числе, Таджикистан и Узбекистан. Стоит подчеркнуть, что пока на росТВ не показывают кадров массовых казней талибами, которые уже гуляют в сети. Наоборот, пропагандисты в один голос твердят, что в Кабуле после прихода талибов все спокойно. Эти же тезисы транслируют российские дипломаты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сотни афганцев бежали из страны на грузовом самолете ВВС США. В то же время украинские военные не могут покинуть Афганистан: волонтеры бьют тревогу.

Напоминаем, что такое "Талибан", за что они убивают людей и как им удалось взять власть в Афганистане.