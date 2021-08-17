Росія, Пакистан і Китай — єдині, хто залишив своїх дипломатів в Афганістані.

Після того як бойовики "Талібан" в неділю, 14 серпня, захопили владу в Афганістані, люди чіплялися за літаки, щоб звідти втекти. Крім того, майже всі країни евакуювали свої посольства для їх безпеки. Не зробили цього тільки Росія, Китай і Пакистан — єдині держави, які залишили в захопленому талібами Кабулі своїх представників.

Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє "BBC".

Очевидно, в підконтрольному "Талібану" Кабулі залишили своїх дипломатів тільки Китай, Росія і Пакистан, оскільки після виведення військ США саме ці країни будуть грати роль у врегулюванні ситуації в регіоні. Пакистан — давній союзник "Талібану", саме на території цієї країни були створені бази підготовки талібів після виведення радянських військ. Співпраця Ісламабаду з талібами підсилює конфронтація по лінії Пакистан-Індія.

Китай також вже домовився про перші етапи взаємовигідного співробітництва з новою владою Афганістану. При цьому таліби навіть погодилися не підіймати питання утисків уйгурських мусульман в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР. Як відомо, там влада влаштувала цілі концентраційні табори, де "перевиховують" мусульман за канонами компартії Китаю.

Росія теж не проти підсилити свій вплив у регіоні. Зокрема, мова йде про посилення військових баз в прикордонних до Афганістану Таджикистані. Приводом для збільшення контингенту і нового перекидання військ може служити розганяння кремлівськими пропагандистами паніки у зв'язку з можливим вторгненням талібів у сусідні держави. В тому числі Таджикистан і Узбекистан. Варто підкреслити, що поки на росТВ не показують кадрів масових страт талібами, які вже гуляють в мережі. Навпаки, пропагандисти в один голос твердять, що в Кабулі після приходу талібів все спокійно. Ці ж тези транслюють російські дипломати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сотні афганців втекли з країни на вантажному літаку ВПС США. В той самий час українські військові не можуть покинути Афганістан: волонтери б'ють на сполох.

Нагадуємо, що таке "Талібан", за що вони вбивають людей, і як їм вдалося взяти владу в Афганістані.