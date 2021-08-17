Яким став Кабул після переходу влади до "Талібану": наочне відео з вулиць
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Кореспонденти з Афганістану показали, як зараз виглядають вулиці Кабула.
У столиці Афганістану Кабул, де в неділю, 15 серпня, бойовики "Талібан" повністю взяли владу у свої руки, судячи з відео, знятому місцевими кореспондентами, немає бойових дій або ж серйозних бійок. Але там по всьому місту стоять блок-пости для повного контролю талібами територій.
Про це свідчить відео "CGTN", опубліковане в понеділок, 16 серпня.
За даними ЗМІ, Талібан оголосив, що війна в Афганістані закінчена після того, як група бойовиків узяла під контроль президентський палац в Кабулі.
Зараз на вулицях міста можна побачити багато машин з білими прапорами талібів.
Представники "Талібан" встановили по всьому місту блок-пости, щоб питати хто, куди та навіщо їде.
Нагадуємо, що 12 серпня бойовики "Талібан" взяли під контроль кордон Афганістану з Таджикистаном і Узбекистаном, продовжуючи швидкий наступ.
Уже в неділю, 15 серпня, вони взяли ключове східне місто в провінції Нангархар (Афганістан) Джелалабад.
Того ж дня таліби повністю взяли владу у свої руки — президент Ашраф Гані склав із себе повноваження і покинув пост правителя Афганістану.
Після цього люди масово почали шукати шляхи втечі з країни — вони чіплялися за шасі та фюзеляж американських військових літаків, внаслідок чого загинули троє афганців, що зірвалися з великої висоти.
Майже всі країни світу евакуювали свої посольства з Афганістану — тільки Росія, Китай і Пакистан не зробили цього.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що таке "Талібан", за що вони вбивають людей і як їм вдалося взяти владу в Афганістані.
Також ми писали, уродженець Афганістану розповів, що зараз відбувається в країні.
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