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Байден в цьому році в Україну не приїде: в МЗС пояснили причину

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Зеленський і Байден Новина оновлена 05 вересня 2021, 21:25
Зеленський і Байден

У МЗС кажуть, що наразі Україна і США займуться виконанням досягнутих угод.

Президент Сполучених штатів Америки Джо Байден неодмінно відвідає Київ, однак це буде не в цьому році.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".

За його словами, він не сумнівається в тому, що глава Білого дому прилетить в Україну, однак згідно з дипломатичною практикою візити подібного рівня не заведено проводити в один і той же рік.

Міністр зазначив, що після повернення президента України Володимира Зеленського з Вашингтона боку сконцентруються на виконанні досягнутих під час візиту угод

Джо Байден вже бував в Україні, в останній раз він відвідував Київ у 2017 році на посаді віцепрезидента в кабінеті Барака Обами.

Як повідомлялося раніше, 1 вересня Зеленський зустрівся з Байденом, після чого лідери двох країн провели двогодинну розмову. Після її завершення український президент провів коротку зустріч з журналістами, а користувачі мережі помітили, що у нього був дуже втомлений вигляд.

Опитані "Телеграфом" експерти розійшлися в оцінках того, чи можна вважати цей візит успішним для України.

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