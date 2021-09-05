Байден в цьому році в Україну не приїде: в МЗС пояснили причину

У МЗС кажуть, що наразі Україна і США займуться виконанням досягнутих угод.

Президент Сполучених штатів Америки Джо Байден неодмінно відвідає Київ, однак це буде не в цьому році.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".

За його словами, він не сумнівається в тому, що глава Білого дому прилетить в Україну, однак згідно з дипломатичною практикою візити подібного рівня не заведено проводити в один і той же рік.

Міністр зазначив, що після повернення президента України Володимира Зеленського з Вашингтона боку сконцентруються на виконанні досягнутих під час візиту угод

Джо Байден вже бував в Україні, в останній раз він відвідував Київ у 2017 році на посаді віцепрезидента в кабінеті Барака Обами.

Як повідомлялося раніше, 1 вересня Зеленський зустрівся з Байденом, після чого лідери двох країн провели двогодинну розмову. Після її завершення український президент провів коротку зустріч з журналістами, а користувачі мережі помітили, що у нього був дуже втомлений вигляд.

Опитані "Телеграфом" експерти розійшлися в оцінках того, чи можна вважати цей візит успішним для України.