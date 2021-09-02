Не провал, но и хорошего мало: эксперты оценили визит Зеленского в США

Визит Зеленского в США сложно назвать успешным, но и откровенно провальным его тоже не назовешь.

В рамках визита в США президент Украины Владимир Зеленский после встречи 1 сентября с американским лидером Джо Байденом, прибыл в Калифорнию, которая встретила нашу делегацию крайне радушно и необычно.

Но главные встречи всё же были в Вашингтоне. По их итогам даже появилось большое общее заявление о сотрудничестве США и Украины.

Опрошенные "Телеграфом" эксперты несколько разошлись во мнениях касательно оценки итогов визита.

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик считает, что визит получился достаточно хорошо подготовленным и обошелся без явных проколов.

"Видно, что месяцы работы с украинской и американской стороны были вложены в подготовку. Об этом говорит и количество подписанных соглашений, и количество вовлеченных ведомств – как со стороны Украины, так и со стороны США. Был охвачен широчайший спектр отношений – энергетика, оборона, космос, экономика, финансовые вопросы", – отмечает Владимир Дубовик.

По его мнению, встречи на высшем уровне показали, что двухсторонние отношения не только есть, но в них прослеживается позитивная динамика.

"Американцы не собираются отказываться от поддержки Украины. Да, существуют некие ограничители в том смысле, что они могут сделать для нас в ракурсе противостояния российской агрессии, касательно ситуации с "Северным потоком-2". Но это нормально. США – глобальная держава, у нее есть свои интересы. И не всегда они совпадают с нашими. Но по большинству ключевых вопросов было ясно, что есть общий подход, сходное видение ситуации, вызовов, – подчеркивает эксперт. – Не знаю, возникла ли "химия" между двумя президентами. Но это не главное. Главное, что есть определенная позитивная инерция между двумя странами. И мы движемся в правильном русле".

Что к нам есть определенные претензии со стороны американцев (в ракурсе реформ, борьбы с коррупцией), у нас к ним – это нормально, считает Владимир Дубовик.

"Отношения не могут быть идиллией. Даже у двух самых близких друзей, союзников, даже в бытовой, простой жизни случаются разногласия. Так и в отношениях между странами. В чём-то мы бы хотели увидеть от США больше поддержки. Где-то, по мнению американцев, Украина недовыполнила свои обещания. Это нормальная ситуация. Главное, что идет разговор двух друзей, союзников, партнеров. Поэтому я позитивно оцениваю этот визит, – поясняет эксперт. – Особенно с учетом того, как сложно было его провести именно в эти дни, в ракурсе ситуации в Афганистане".

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин считает, что итоги поездки президента Украины в США нельзя считать победой. Но и версия абсолютного провала от внешних и внутренних оппонентов режима Зеленского не отвечает, по его мнению, действительности.

"Любой диалог на высшем уровне можно только приветствовать, но восьмимесячное затягивание встречи с точки зрения дипломатических правил говорит о нежелании Вашингтона напрямую общаться с нынешним главой Украины, как своеобразным "еnfant terrible" или ужасным ребенком, – отмечает Андрей Мишин. – Речь как о коррупции ближайшего окружения, персонифицированном в образах Коломойского и Ермака, так и об экстравагантных по форме "креативных импровизациях", а именно угрозах и шантаже со стороны Зеленского по отношению к западным партнерам. А также о противоречивых и непоследовательных действиях нашей власти, об обоснованных подозрениях американцев в заигрывании команды Зе с геополитическими противниками США".

По мнению эксперта, Зеленского в Штатах принимали скорее по инерции, за заслуги предыдущей украинской властной команды, хоть и к ней у Госдепа большие претензии.

"Потому вашингтонские "смотрины" для поддержки США второго президентского срока Зеленского изначально провалились. "Химии", о чем любит заявлять наш президент, в диалоге с Джо Байденом точно не возникло, – считает Андрей Мишин. – Время визита однозначно неудачное, что также говорит в пользу негативной оценки результатов. Инициатива о переносе встречи в связи с драматической ситуацией в Кабуле должна была исходить от нашего Офиса президента".

Просьба Зеленского к Байдену помочь с выдачей 450 украинцев, находящихся в заключении в России, абсолютно контрпродуктивна, даже с учетом Женевской встречи президентов РФ и США, уверен эксперт.

Экономические результаты, по его словам, спорны.

"С "Вестингауз электрик" энергетики-атомщики Украины ведут диалог более тридцати лет, со времени Чернобыля. Там всё непросто, а именно – есть проблемы с адаптацией американских технологий к АЭС, построенным во времена СССР. Потому озвученный контракт на почти 30 млрд долл. на постройку блоков вызывает удивление, – признался Андрей Мишин. – С назначением кредитной линии на 3 млрд долл. также не всё понятно. Речь скорее о намерениях поддержки украинских институциональных реформ. Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного сотрудничества, оно и есть рамочное – уровень министров обороны, и более предназначено для бюджетного комитета Конгресса США, чем направлено на конкретную поддержку Украины в военной сфере".

Презентованный Зеленским в библиотеке Конгресса США План трансформации Украины эксперт сравнил с "повесткой второго президентского срока".

"Основные "нарративы" – "Украина – аграрный хаб" и "Украина – форпост" – вызывают ассоциации овощехранилищем и фронтиром в Диком поле, – говорит Андрей Мишин. – Главный вывод по итогам визита: мы имеем дело со симуляцией Офиса президента в международных отношениях, где действия, события и их последствия не связаны с реальной политикой кроме как в медийном пространстве и самих симуляциях. Доклады о дипломатических победах в Вашингтоне можно отнести к фантазийному миру или виртуальной реальности. Я думаю, после прощания с Зеленским в Белом доме облегченно вздохнули".

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров считает, что итоги существенно разнятся от тех ожиданий, которые демонстрировала украинская власть в преддверии визита.

"Взять ту же энергетическую компоненту. Всё, что мы услышали, что США против "Северного потока-2". Но это заявление, по сути, противоречит тем меседжам, которые мы слышали летом на американо-германской встрече, посвященной ситуации вокруг "Северного потока-2". Выглядело это или как "мы против, но ничего сделать не можем", или как попытка успокоить украинскую сторону. Чтобы та не делала резких шагов и заявлений, которые могут подорвать имидж Байдена", – отмечает эксперт.

Он также акцентирует, что вместо изначально анонсированных 100 млн долларов военной помощи мы в итоге получим лишь 60, да кое-что из вооружения летального характера, включая пресловутые "Джавелины".

"Ничего мы не услышали относительно того, что США откроет рынок для украинской продукции. Относительно американских инвестиций в Украину. Ничего, что касалось бы участия США в урегулировании конфликта на Донбассе и тех шагов, которые Штаты готовы совместно с европейскими партнерами предпринять по реализации Минских соглашений или созданию новых переговорных форматов. Ничего из того, что реально бы приближало мир в нашей стране", – резюмирует Андрей Бодров.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи со своим коллегой из США Джо Байденом 1 сентября в Вашингтоне дал пресс-конференцию. Судя по его внешнему виду и мимике, разговор мог быть сложным. То, что сразу после встречи не было комментариев, как и совместной пресс-конференции, в Украине сочли плохим знаком.

Только через пару часов после встречи украинский президент собрал журналистов для комментариев, и поговорил с ними совсем немногим более 10-ти минут.

Генерал Василий Богдан высказал "Телеграфу" мнение, что США ждут, когда в Украине закончится эпоха Коломойского.

В комментарии "Телеграфу" генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что Зеленский приехал к Байдену в позиции проигравшего, хотя имел хороший козырь.