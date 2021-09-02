Зеленский после встречи с Байденом вышел к журналистам напряженным и уставшим (фото, видео)
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи со своим коллегой из США Джо Байденом 1 сентября в Вашингтоне дал пресс-конференцию.
Судя по его внешнему виду и мимике, разговор мог быть сложным.
Как известно, после встречи с Байденом, Зеленский уехал из Белого дома — сразу никаких комментариев не было, как и совместной пресс-конференции, что многие в Украине сочли плохим знаком.
Только через пару часов после встречи украинский лидер собрал журналистов для комментариев, и поговорил с ними совсем немногим более 10-ти минут.
При этом, заметно, что у него уставший вид, что он напряжен даже когда улыбается, и периодически не может удержать нить предложения, сбивается с мысли.
В комментариях призывают отпустить Зеленского отдохнуть:
Как сообщал "Телеграф", во время визита Зеленского с делегацией в Вашингтон отличился его пресс-секретарь Сергей Никифоров, разгневав сеть смешным фото на фоне Белого дома.
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