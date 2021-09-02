Укр

Зеленский после встречи с Байденом вышел к журналистам напряженным и уставшим (фото, видео)

Автор
В. Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
73
Владимир Зеленский после встречи с Байденом в США Новость обновлена 02 сентября 2021, 04:08
Владимир Зеленский после встречи с Байденом в США

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи со своим коллегой из США Джо Байденом 1 сентября в Вашингтоне дал пресс-конференцию.

Судя по его внешнему виду и мимике, разговор мог быть сложным.

Как известно, после встречи с Байденом, Зеленский уехал из Белого дома — сразу никаких комментариев не было, как и совместной пресс-конференции, что многие в Украине сочли плохим знаком.

Только через пару часов после встречи украинский лидер собрал журналистов для комментариев, и поговорил с ними совсем немногим более 10-ти минут.

При этом, заметно, что у него уставший вид, что он напряжен даже когда улыбается, и периодически не может удержать нить предложения, сбивается с мысли.

Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом

В комментариях призывают отпустить Зеленского отдохнуть:

Как сообщал "Телеграф", во время визита Зеленского с делегацией в Вашингтон отличился его пресс-секретарь Сергей Никифоров, разгневав сеть смешным фото на фоне Белого дома.

Владимир Зеленский и Джо Байден
Политика
Зеленский встретился с Байденом: главное
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Зеленский встретился с Байденом: главное
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Скорее поражение, чем победа: что говорят в Украине о встрече Зеленского с Байденом
Дата публикации
Категория
Украина - Казахстан 1:1 (31.03.2021)
Казахстан 2:2 Украина: видео голов
Дата публикации
Категория
Есения Селезнёва. Телеграф
Звезда перформанса ко Дню Независимости Есения Селезнёва: Мой график расписан на месяц вперед
Дата публикации
Категория
Цена на газ подскочит до 20 гривен
За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что изменилось в Украине с 1 сентября