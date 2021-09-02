Зеленський після зустрічі з Байденом вийшов до журналістів напруженим і втомленим (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі своїм колегою з США Джо Байденом 1 вересня в Вашингтоні дав прес-конференцію.

Судячи з його зовнішнього вигляду і міміки, розмова могла бути складною.

Як відомо, після зустрічі з Байденом, Зеленський виїхав з Білого дому — відразу ніяких коментарів не було, як і спільної прес-конференції, що багато людей в Україні визнали поганим знаком.

Тільки через пару годин після зустрічі український лідер зібрав журналістів для коментарів, і поговорив з ними зовсім трохи більше ніж 10 хвилин.

При цьому, помітно, що у нього втомлений вигляд, що він напружений навіть коли посміхається, і періодично не може утримати нитку речення, збивається з думки.

Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Джо Байденом

У коментарях закликають відпустити Зеленського відпочити:

Як повідомляв "Телеграф", під час візиту Зеленського з делегацією до Вашингтона відзначився його прес-секретар Сергій Никифоров, розгнівавши мережу смішним фото на тлі Білого дому.