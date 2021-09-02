Зеленський після зустрічі з Байденом вийшов до журналістів напруженим і втомленим (фото, відео)
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Президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі своїм колегою з США Джо Байденом 1 вересня в Вашингтоні дав прес-конференцію.
Судячи з його зовнішнього вигляду і міміки, розмова могла бути складною.
Як відомо, після зустрічі з Байденом, Зеленський виїхав з Білого дому — відразу ніяких коментарів не було, як і спільної прес-конференції, що багато людей в Україні визнали поганим знаком.
Тільки через пару годин після зустрічі український лідер зібрав журналістів для коментарів, і поговорив з ними зовсім трохи більше ніж 10 хвилин.
При цьому, помітно, що у нього втомлений вигляд, що він напружений навіть коли посміхається, і періодично не може утримати нитку речення, збивається з думки.
У коментарях закликають відпустити Зеленського відпочити:
Як повідомляв "Телеграф", під час візиту Зеленського з делегацією до Вашингтона відзначився його прес-секретар Сергій Никифоров, розгнівавши мережу смішним фото на тлі Білого дому.
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