Байден в этом году в Украину не приедет: в МИД объяснили причину

В МИД говорят, что пока Украина и США займутся выполнением достигнутых соглашений.

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден непременно посетит Киев, однако это будет не в этом году.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер".

По его словам, он не сомневается в том, что глава Белого дома прилетит в Украину, однако согласно дипломатической практике визиты подобного уровня не принято проводить в один и тот же год.

Министр отметил, что после возвращения президента Украины Владимира Зеленского из Вашингтона стороны акцентируют внимание на выполнении достигнутых во время визита соглашений

Джо Байден уже бывал в Украине, в последний раз он посещал Киев 2017 году в должности вице-президента в кабинете Барака Обамы.

Как сообщалось ранее, 1 сентября Зеленский встретился с Байденом, после чего лидеры двух стран провели двухчасовой разговор. После его завершения украинский президент провел короткую встречу с журналистами, а пользователи сети заметили, что у него был очень уставший вид.

Опрошенные "Телеграфом" эксперты разошлись в оценках того, можно ли считать этот визит успешным для Украины.