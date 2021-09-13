Зеленский сообщил важную деталь разговора с Байденом в Белом доме

США поддерживают вступление Украины в НАТО, однако это зависит не только от них

Американский президент Джозеф Байден поддерживает Украину в ее намерениях вступления в НАТО, однако это решение не полностью зависит от США. Кроме того, Штаты должны наращивать свое присутствие в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, опубликованном поздно вечером в воскресенье, 12 сентября.

По словам Зеленского, Байден отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО не полностью зависит от Штатов и от него лично. Об этом американский лидер говорил во время недавней встречи в Белом доме.

Также во время интервью президент Украины отметил, что США не планируют "выход" из Украины, а наоборот должны наращивать свое присутствие. Это заявление прозвучало в контексте сравнения ситуаций в Украине и Афганистане, откуда вышли США после 20 лет миссии.

Стоит отметить, что некоторые страны видят препятствия на пути вступления Украины в НАТО. В частности, посол Германии заявила, что ситуация с Крымом и Донбассом и является этим препятствием. Кроме того, Украине следует убеждать другие страны Альянса, чтобы те согласились предоставить нам ПДЧ.

При этом, как утверждает экс-посол Украины в США Валерий Чалый, нет ни одного документа, запрещающего давать членство в НАТО воюющим странам.

Как сообщал "Телеграф", Верховная Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. Что это за обращение и почему оно так важно для Украины — читайте в материале.