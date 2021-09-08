Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО

Украина семь лет назад стала кандидатом на такой статус.

Идея двухстороннего статуса основного союзника США вне НАТО для Украины не нашла поддержки в Верховной Раде. В таком начинании поддержку выразили только 24 депутата, 163 воздержались.

О том, что ВР не поддержала соответствующее постановление сообщается на сайте правительства.

В Верховную раду такую инициативу с обращением подал нардеп Алексей Гончаренко. В пояснительной записке сказано, что целью было получить гарантии безопасности для целостности Украины, а также претендовать на международную военную помощь. Отметим, что такой статус также позволил бы США поставлять в Украину ряд вооружений, а также проводить совместные военные исследования и оборонные инициативы. Последней страной-получателем такого статуса стала Бразилия еще при Дональде Трампе.

Ранее Украина уже пыталась получить этот статус. Четыре года назад Верховная Рада Украины направляла такое обращение в законодательный орган США. Также о необходимости такой позиции Украины на международной арене заявлял Петр Порошенко в 2014 году. Отметим, что автор проекта этого года принадлежит к партии "Европейская солидарность".

"Телеграф" писал, что вопрос получения статуса основного союзника вне НАТО для Украины затрагивает национальные интересы на фоне развития отношений РФ и Беларуси, в частности грядущих учений, а также определенной нерешительности других союзников. Об этом рассказал в интервью генерал-лейтенант Василий Богдан.