Укр

США остаются единственной страной, которую Кремль реально боится

Автор
А. Гончаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
США остаются единственной страной, которую Кремль реально боится Новость обновлена 07 сентября 2021, 10:25

Штаты нужно вовлекать в дела Киева постепенно

США поддержат Украину в переговорах по Крыму, Донбассу и "Северному потоку-2", если правильно их к этому приобщить.

Своим мнением о перспективах такого рода переговоров и привлечения с "Телеграфом" поделился народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей Гончаренко.

"Ключ от войны на Донбассе лежит в Кремле. К сожалению, пока в России будут имперские амбиции, она будет действовать агрессивно. И рассчитывать на быстрый мир не стоит. Единственный возможный вариант для нас в этой ситуации — победа. Но победа добывается не только силовым путем. Важно усиливать наши позиции и на дипломатическом фронте. Одна из его ключевых составляющих — переговорный процесс, который обязательно должен продолжаться.

Следует констатировать, что США до сих пор остаются единственной страной, которую Кремль реально боится. Поэтому Штаты необходимо обязательно привлекать к переговорам. В Нормандском или ином формате, которые могут показать свою эффективность.

Правильной подготовкой для входа США в переговорный процесс по Донбассу будет – всё больше привлекать Вашингтон к вопросам безопасности Украины и Восточной Европы в целом. И речь идет не только о "Северном потоке-2". В этом контексте я уже давно отстаиваю идею о необходимости для Украины получить статус основного союзника США вне НАТО (MNNA). По моей инициативе, мы собрали необходимые подписи и на этой неделе Рада, наконец, на внеочередном заседании рассмотрит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине этого статуса.

Голосование за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе. Также предоставление Украине статуса MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе. Соответственно, включение Вашингтона в переговорный процесс по Донбассу выглядеть вполне логичным.

В течение последних семи лет Украина стала восточной границей западного мира. Тысячи украинских солдат отдали свою жизнь, чтобы не допустить поражения демократии и продвижения российского авторитаризма. Но эта борьба еще далеко не закончена. И нам нужна поддержка".

В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов
В регионах
Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов
Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)
Дата публикации
Категория
Около 3% граждан готовы променять Украину на любую страну
В ожидании "европейской халявы": почему половина украинцев хотят эмигрировать навсегда
Дата публикации
Категория
Мама девушки в отчаянии и всячески пытается защитить дочь
Ночью светит в окна и звонит с угрозами: 38-летний мужчина устроил террор школьнице, а у полиции "нет повода" его задержать
Дата публикации
Категория
Бойцы афганского движения сопротивления принимают участие в военных учениях в провинции Панджшер 2 сентября
Талибы несут огромные потери, но берут под контроль Панджшерскую долину: что пишут западные СМИ
Дата публикации
Категория
Украинцам повысят пенсию
В 2022 году украинцам 5 раз повысят пенсию