США остаются единственной страной, которую Кремль реально боится

Штаты нужно вовлекать в дела Киева постепенно

США поддержат Украину в переговорах по Крыму, Донбассу и "Северному потоку-2", если правильно их к этому приобщить.

Своим мнением о перспективах такого рода переговоров и привлечения с "Телеграфом" поделился народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей Гончаренко.

"Ключ от войны на Донбассе лежит в Кремле. К сожалению, пока в России будут имперские амбиции, она будет действовать агрессивно. И рассчитывать на быстрый мир не стоит. Единственный возможный вариант для нас в этой ситуации — победа. Но победа добывается не только силовым путем. Важно усиливать наши позиции и на дипломатическом фронте. Одна из его ключевых составляющих — переговорный процесс, который обязательно должен продолжаться.

Следует констатировать, что США до сих пор остаются единственной страной, которую Кремль реально боится. Поэтому Штаты необходимо обязательно привлекать к переговорам. В Нормандском или ином формате, которые могут показать свою эффективность.

Правильной подготовкой для входа США в переговорный процесс по Донбассу будет – всё больше привлекать Вашингтон к вопросам безопасности Украины и Восточной Европы в целом. И речь идет не только о "Северном потоке-2". В этом контексте я уже давно отстаиваю идею о необходимости для Украины получить статус основного союзника США вне НАТО (MNNA). По моей инициативе, мы собрали необходимые подписи и на этой неделе Рада, наконец, на внеочередном заседании рассмотрит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине этого статуса.

Голосование за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе. Также предоставление Украине статуса MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе. Соответственно, включение Вашингтона в переговорный процесс по Донбассу выглядеть вполне логичным.

В течение последних семи лет Украина стала восточной границей западного мира. Тысячи украинских солдат отдали свою жизнь, чтобы не допустить поражения демократии и продвижения российского авторитаризма. Но эта борьба еще далеко не закончена. И нам нужна поддержка".