После встречи Зеленского с Байденом удалось привлечь США к переговорам по Донбассу и Крыму

Вопрос об этом поднимался в рамках визита украинской делегации в США.

Попытка Украины заручиться поддержкой США в решении вопросов с оккупацией Крыма и Донбасса увенчалась успехом.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Украина".

Она рассказала, что вопросы будут обсуждаться и вне "нормандского формата", с привлечением Америки.

Стефанишина не раскрыла деталей, но заявила, что США видят ключевую роль в решении военного конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.

Отметим, что вопрос возвращения Крыма в Украине возвращается в мировую политическую повестку, в том числе, и благодаря саммиту "Крымская платформа". Сейчас стране нужно фиксировать все убытки от оккупации, чтобы затем озвучить в судах против России.

Достичь понимания с США по Донбассу и Крыму удалось в рамках визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Несмотря на заявления официального Киева эксперты по разному оценили успехи поездки. "Телеграф" узнал мнение экспертов по международным отношениям — отзывы превалируют позитивные, но не восторженные.