Укр

После встречи Зеленского с Байденом удалось привлечь США к переговорам по Донбассу и Крыму

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Встреча двух президентов. Новость обновлена 04 сентября 2021, 10:23
Встреча двух президентов.

Вопрос об этом поднимался в рамках визита украинской делегации в США.

Попытка Украины заручиться поддержкой США в решении вопросов с оккупацией Крыма и Донбасса увенчалась успехом.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Украина".

Она рассказала, что вопросы будут обсуждаться и вне "нормандского формата", с привлечением Америки.

Стефанишина не раскрыла деталей, но заявила, что США видят ключевую роль в решении военного конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.

Отметим, что вопрос возвращения Крыма в Украине возвращается в мировую политическую повестку, в том числе, и благодаря саммиту "Крымская платформа". Сейчас стране нужно фиксировать все убытки от оккупации, чтобы затем озвучить в судах против России.

Достичь понимания с США по Донбассу и Крыму удалось в рамках визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Несмотря на заявления официального Киева эксперты по разному оценили успехи поездки. "Телеграф" узнал мнение экспертов по международным отношениям — отзывы превалируют позитивные, но не восторженные.

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