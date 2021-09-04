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Після зустрічі Зеленського з Байденом вдалося залучити США до переговорів по Донбасу і Криму

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Зустріч двох президентів. Новина оновлена 04 вересня 2021, 10:23
Зустріч двох президентів.

Питання про це піднімалося в рамках візиту української делегації в США.

Спроба України заручитися підтримкою США у вирішенні питань з окупацією Криму і Донбасу увінчалася успіхом.

Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в ефірі телеканалу "Україна".

Вона розповіла, що питання будуть обговорюватися і поза межами "нормандського формату", із залученням Америки.

Стефанишина не розкрила деталей, але заявила, що США бачать свою ключову роль у вирішенні військового конфлікту на Донбасі і деокупації Криму.

Відзначимо, що питання повернення Криму в Україні повертається в світову політичну повістку, в тому числі і завдяки саміту "Кримська платформа". Зараз країні потрібно фіксувати всі збитки від окупації, щоб потім озвучити в судах проти Росії.

Досягти порозуміння з США по Донбасу і Криму вдалося в рамках візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон. Попри заяви офіційного Києва, експерти по різному оцінили успіхи поїздки. "Телеграф" дізнався думку експертів з міжнародних відносин — відгуки превалюють позитивні, але не захоплені.

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