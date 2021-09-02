Укр

Украина потеряла в Крыму активов на более 100 млрд долларов - вице-премьер Резников

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Многие украинские граждане и компании потеряли имущество в Крыму. Новость обновлена 02 сентября 2021, 10:24
Многие украинские граждане и компании потеряли имущество в Крыму.

Подсчитать полный материальный ущерб можно только после деоккупации полуострова.

Ущерб Украины в Крыму оценить издалека невозможно. Только по активам государство и его граждане потеряли около 135 млрд долларов США, в гривневом эквиваленте более 3 640 млрд.

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, вице-премьер Алексей Резников в интервью "Liga.net".

По его словам цифра условная и состоит из активов банков, утраченных прав собственности, имущества частных лиц и компаний. По словам Резникова необходима переоценка и цифра может вырасти вдвое.

По мнению министра, освободить Крым военным путем скорее всего не удастся, и нужно выбрать путь дипломатии и политики. Весь ущерб Украины от оккупации полуострова необходимо фиксировать и озвучивать в реальных цифрах, чтобы была четкая позиция против России в мировых судах.

Он отметил, что от действий России, в частности помехи судоходству в Азовском и Черном море, авиакатастрофы МН-17 Малайзийских авиалиний и оккупации Крыма и Донбасса страдают и другие страны.

Вопрос деоккупации Крымского полуострова был центральным на прошедшей недавно "Крымской платформе". Представители 45 стран и организаций приняли участие в саммите.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил убытки от оккупации Крыма в 100 млрд долларов США.

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