Шмыгаль назвал космическую сумму, которую Украина потеряла из-за оккупации Крыма

Украина намерена взыскать с РФ миллиарды убытков через международные суды

Украина понесла огромные экономические убытки от оккупации Крыма, которые составляют около $100 млрд.

Об этом во время саммита "Крымская платформа" в понедельник, 23 августа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в такую сумму эксперты оценивают общие потенциальные убытки. Речь идет об утраченных природных ресурсах, промышленности, активах Украины, а также последствиях для населения, которое страдает из-за такой политики страны-агрессора.

Шмыгаль убежден, что Россия должна заплатить за свои действия и сделает это, когда будут соответствующие решения международных судов. По его словам, прецеденты таких вердиктов уже были.

Отметим, что помимо Шмыгаля, на саммите говорить про Крым будут президент Польши Анджей Дуда, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр энергетики США Дженнифер Гренголм, а также первые лица украинской власти — президент Владимир Зеленский, спикер парламента Дмитрий Разумков, глава Офиса президент Андрей Ермак и многие другие.

Ранее "Телеграф" опубликовал первые фото и видео с саммита "Крымская платформа", который проходит в Киеве 23 августа.