Рус

Шмигаль назвав космічну суму, яку Україна втратила через окупацію Криму

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читати російською
Автор
38
Шмигаль назвав космічну суму, яку Україна втратила через окупацію Криму Новина оновлена 23 серпня 2021, 13:21

Україна має намір стягнути з РФ мільярди збитків через міжнародні суди

Україна зазнала величезних економічних збитків від окупації Криму, які становлять близько $100 млрд.

Про це під час саміту "Кримська платформа" в понеділок, 23 серпня, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в таку суму експерти оцінюють загальні потенційні збитки. Йдеться про втрачені природні ресурси, промисловість, активи України, а також наслідки для населення, яке страждає через таку політики країни-агресора.

Шмигаль переконаний, що Росія повинна заплатити за свої дії і зробить це, коли будуть відповідні рішення міжнародних судів. За його словами, прецеденти таких вердиктів вже були.

Відзначимо, що крім Шмигаля, на саміті говорити про Крим будуть президент Польщі Анджей Дуда, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, міністр енергетики США Дженніфер Гренголм, а також перші особи української влади — президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков, глава Офісу президент Андрій Єрмак і багато інших.

Раніше "Телеграф" опублікував перші фото і відео з саміту "Кримська платформа", який проходить в Києві 23 серпня.

"Вона хіба не в Росії?": Українці захейтили Ротару в мережі після нагороди від Зеленського
Суспільство
"Вона хіба не в Росії?": Українці захейтили Ротару в мережі після нагороди від Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Вона хіба не в Росії?": Українці захейтили Ротару в мережі після нагороди від Зеленського
"Вона хіба не в Росії?": Українці захейтили Ротару в мережі після нагороди від Зеленського
Дата публікації
Категорія
У Києві стартував саміт Кримської платформи — як він виглядає (фоторепортаж з місця подій)
У Києві стартував саміт Кримської платформи — як він виглядає (фоторепортаж з місця подій)
Дата публікації
Категорія
Біля Верховної Ради урочисто підняли прапор України — фоторепортаж
Біля Верховної Ради урочисто підняли прапор України — фоторепортаж
Дата публікації
Категорія
Недобиті політичні залишки: Зеленський натякнув на швидкий "струс" Кабміну
Недобиті політичні залишки: Зеленський натякнув на швидкий "струс" Кабміну
Дата публікації
Категорія
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер