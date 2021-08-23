Шмигаль назвав космічну суму, яку Україна втратила через окупацію Криму

Україна має намір стягнути з РФ мільярди збитків через міжнародні суди

Україна зазнала величезних економічних збитків від окупації Криму, які становлять близько $100 млрд.

Про це під час саміту "Кримська платформа" в понеділок, 23 серпня, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в таку суму експерти оцінюють загальні потенційні збитки. Йдеться про втрачені природні ресурси, промисловість, активи України, а також наслідки для населення, яке страждає через таку політики країни-агресора.

Шмигаль переконаний, що Росія повинна заплатити за свої дії і зробить це, коли будуть відповідні рішення міжнародних судів. За його словами, прецеденти таких вердиктів вже були.

Відзначимо, що крім Шмигаля, на саміті говорити про Крим будуть президент Польщі Анджей Дуда, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, міністр енергетики США Дженніфер Гренголм, а також перші особи української влади — президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков, глава Офісу президент Андрій Єрмак і багато інших.

Раніше "Телеграф" опублікував перші фото і відео з саміту "Кримська платформа", який проходить в Києві 23 серпня.