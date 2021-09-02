"У них просто не будет другого варианта": Резников озвучил причину и сроки возвращения Крыма в Украину

Россия не будет долго держатся на нефти и газе — Резников

Оккупированный Россией полуостров Крым может совсем скоро снова полностью перейти во власть Украины. Все из-за того, что нефть и газ РФ незадолго могут перестать быть затребованными.

Об этом в интервью "Liga.net" 2 сентября сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, сейчас Россия является страной-бензоколонкой, но со временем все может измениться.

"Думать, что Россия и дальше будет держаться на нефти и газе – это ошибка", — говорит Резников.

Также он заявляет, что к 2030 году как в Европе, так и в Украине вообще могут отказаться от бензиновых двигателей.

Вице-премьер-министр считает, что это может стать причиной деоккупации Крыма. Резников заявляет, что все произойдет по согласию РФ.

"У них просто другого варианта не будет", — заявляет политик.

Также он предвещает, что "руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертв российской агрессии".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в НАК "Нафтогаз" ответили на предложение "Газпрома" об условиях продолжения транзита газа через украинскую ГТС в ЕС и закупках газа у России, и сказали, что это будет невыгодно для Украины. В "Газпроме" заявили, что Украине никто и не предлагал закупать газ у РФ — это было адресовано Евросоюзу.

Напоминаем, что экс-посол Украины в США Валерий Чалый назвал одной из главных проблем Украины не коррупцию, а то, что в стране часто прощают газовые долги.