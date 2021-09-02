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Україна втратила в Криму активів на понад 100 млрд доларів — віце-прем’єр Резніков

Автор
Г. Михайлова
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Багато українських громадян і компанії втратили майно в Криму. Новина оновлена 02 вересня 2021, 10:24
Багато українських громадян і компанії втратили майно в Криму.

Підрахувати повний матеріальний збиток можна тільки після деокупації півострова.

Збиток України в Криму оцінити здалеку неможливо. Тільки за активами держава та її громадяни втратили близько 135 млрд доларів США, у гривневому еквіваленті понад 3 640 млрд.

Про це розповів міністр з питань реінтеграції окупованих територій, віце-прем’єр Олексій Резніков в інтерв’ю "Liga.net".

За його словами цифра умовна і складається з активів банків, втрачених прав власності, майна приватних осіб і компаній. За словами Резнікова необхідна переоцінка і цифра може зрости вдвічі.

На думку міністра, звільнити Крим військовим шляхом швидше за все не вдасться, і потрібно вибрати шлях дипломатії й політики. Весь збиток України від окупації півострова необхідно фіксувати та озвучувати в реальних цифрах, щоб була чітка позиція проти Росії у світових судах.

Він зазначив, що від дій Росії, зокрема перешкоди судноплавству в Азовському і Чорному морі, авіакатастрофи МН-17 Малайзійських авіаліній та окупації Криму і Донбасу страждають і інші країни.

Питання деокупації Кримського півострова було центральним на нещодавній "Кримській платформі". Представники 45 країн і організацій взяли участь в саміті.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив збитки від окупації Криму в 100 млрд доларів США.

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