Украина предложит США участие в ТКГ по Донбассу
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У США есть рычаги влияния на Россию.
Делегация Украины во время визита в США предложит Америке стать партнером в переговорах по Донбассу в любом из имеющихся форматов или в абсолютно новом.
Об этом заявила представительница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова в эфире марафона на канале "Украина 24".
Она отметила, что Украине важно именно партнерство США, как государства у которого есть рычаги влияния.
"У нас есть модератор, ОБСЕ, чтобы свести стороны и найти компромиссы. Этого пока не происходит. И поэтому еще одна сторона, которая занимала позицию модератора, нам в принципе не нужна в переговорном процессе", — сказала Иванова.
При этом она сказала, что не важно к какому формату переговоров присоединятся США — к "минскому", к "нормандскому" формату или к новой структуре. По словам представительницы ТКГ, украинская делегация в США приехала с конкретными предложениями по механизму участия.
Ранее "Телеграф" писал, что по реинтеграции Донбасса зарегистрировали новый законопроект — чем он отличается от планов официального Киева.
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