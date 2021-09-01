Украина предложит США участие в ТКГ по Донбассу

У США есть рычаги влияния на Россию.

Делегация Украины во время визита в США предложит Америке стать партнером в переговорах по Донбассу в любом из имеющихся форматов или в абсолютно новом.

Об этом заявила представительница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова в эфире марафона на канале "Украина 24".

Она отметила, что Украине важно именно партнерство США, как государства у которого есть рычаги влияния.

"У нас есть модератор, ОБСЕ, чтобы свести стороны и найти компромиссы. Этого пока не происходит. И поэтому еще одна сторона, которая занимала позицию модератора, нам в принципе не нужна в переговорном процессе", — сказала Иванова.

При этом она сказала, что не важно к какому формату переговоров присоединятся США — к "минскому", к "нормандскому" формату или к новой структуре. По словам представительницы ТКГ, украинская делегация в США приехала с конкретными предложениями по механизму участия.

Ранее "Телеграф" писал, что по реинтеграции Донбасса зарегистрировали новый законопроект — чем он отличается от планов официального Киева.