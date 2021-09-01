Україна запропонує США участь в ТКГ по Донбасу

У США є важелі впливу на Росію.

Делегація України під час візиту в США запропонує Америці стати партнером в переговорах по Донбасу в будь-якому з наявних форматів або в абсолютно новому.

Про це заявила представниця української делегації в Тристоронньої контактній групі Тетяна Іванова в ефірі марафону на каналі "Україна 24".

Вона зазначила, що Україні важливо саме партнерство США, як держави у якої є важелі впливу.

"В нас є модератор, ОБСЄ, щоб звести сторони і знайти компроміси. Цього поки не відбувається. І тому ще одна сторона, яка б займала позицію модератора, нам в принципі не потрібна у переговорному процесі", — сказала Іванова.

При цьому вона сказала, що не важливо до якого формату переговорів приєднаються США — до "мінського", до "нормандського" формату або до нової структури. За словами представниці ТКГ, українська делегація в США приїхала з конкретними пропозиціями щодо механізму участі.

Раніше "Телеграф" писав, що по реінтеграції Донбасу зареєстрували новий законопроєкт — чим він відрізняється від планів офіційного Києва.