Реинтеграция Донбасса - в Раде зарегистрировали разработанный Сивохо законопроект, в чем его суть

Комитеты Верховной Рады рассматривают сразу два законопроекта по регинтеграции Донбасса.

В Верховную Раду Украины 31 августа подан законопроект про реинтеграцию оккупированных территорий, в частности в Донецкой и Луганской областях. Этот законопроект подается как альтернатива предыдущему, инициированному премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Информация об новом законопроекте появилась на портале Верховной Рады.

Инициатором стала депутат от Луганской области Виктория Гриб. Соавторами проекта — ОО "Национальная платформа примирения и единства" Сергея Сивохо.

Законопроект предусматривает должность Уполномоченного по вопросам временно неподконтрольных территорий. По идее авторов он будет заниматься контролем за реализацией прав и свобод во время переходного периода. Также в планах — амнистия и помилование, возмещение вреда пострадавшим лицам, ответственность за военные преступления и геноцид. Отметим, что в пояснительной записке прописаны гарантии отсутствия наказания для участников событий на временно неподконтрольных территориях, кроме тех что совершили военные преступления.

Также законопроект предлагает признать все документы, которые выдавались боевиками, в том числе и об образовании. Среди остальных норм — установление правового статуса детей, пострадавших во время конфликта, восстановление инфраструктуры, поврежденной во время боевых действий, запрет на штрафы и пеню за неуплату налогов и кредитов во время оккупации, создание переходной судебной системы и госрезерва чиновников и полицейских для работы на реинтегрированных территориях.

На Донбассе авторы законопроекта предлагают создать территорию приоритетного экономического развития сроком на 25 лет.

Что предлагает премьер-министр?

9 августа в Верховную Раду подан законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Чем он отличается от поданного недавно?

Амнистия не предусмотрена для участников вооруженных формирований и администраций оккупационных властей, если они совершали убийства, пытки, военные преступления и преступления против человечности. Для всех работал в псевдоадминистрациях, обеспечивал жизнедеятельность территорий или входил в оккупационные силы предусмотрена люстрация. Имущество возвращается владельцам по украинским законам.

Главное — Россия фиксируется как "государство-агрессор". Переходной период делится на конфликтный и постконфликтный. Ущерб компенсируется Украиной, но страна предъявит иски к России.

Что предлагали ранее?

Минские соглашения

Были приняты в 2015 году. Предусматривали поэтапную реализацию соглашений, которая должна была начаться с прекращения огня, отвода войск от линии разграничения, освобождение пленных по принципу "всех на всех". Предполагалось, что Украина восстановит контроль над границей с восточной стороны после местных выборов и проведения конституционной реформы.

Всеобъемлющее перемирие на Донбассе заработало лишь с июня 2020 года, тем не менее обстрелы позиций украинских военных продолжаются.

Формула Штайнмайера

Этот план основан на Минских соглашениях, но отличается от них принципиально порядком действий. Был предложен в 2016 году тогдашним министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Согласно формуле изначально нужно провести местные выборы, затем вступит в силу закон про местное самоуправление на Донбассе. Одновременно с реализацией закона — отвод оккупационных войск и возвращение Украине контроля над восточной границей.

План Авакова

В 2018 году министр МВД Арсен Аваков предложил свой "Механизм малых шагов". По его плану правительство должно было сначала утвердить законы про амнистию и коллаборантов, затем создать демилитаризованную зону в отдельном городе или населенном пункте Донбасса. Там создается переходная администрация. Затем проект расширяется на соседний район.

Ранее "Телеграф" писал, что дальнейшее решение вопроса Донбасса зависит от встречи Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.