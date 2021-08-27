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Россия "завелась", ведь ситуация на Донбассе вскоре может пойти по сценарию Украины - полковник

Автор
А. Питонов
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Россия "завелась", ведь ситуация на Донбассе вскоре может пойти по сценарию Украины - полковник Новость обновлена 27 августа 2021, 21:20
В последние недели Украина чаще несет потери на Донбассе

Военный эксперт считает, что будущее Донбасса во много будет зависеть от встречи Зеленского с Байденом

В пятницу, 27 августа, в результате обстрела украинских позиций российскими боевиками на Донбассе смертельное ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ранее "Телеграф" писал, что накануне в День Независимости Украина понесла потерю и один воин был ранен. Также обстрелы с погибшим украинским военным на Донбассе зафиксировали 22 августа. Кроме того "Телеграф" сообщал, что разведка Минобороны заявила о наращивании боеспособности российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Туда перебрасывают бронетехнику, оружие и снаряжение.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал "Телеграфу", что происходит на Донбассе и вокруг него – и как ситуация может измениться осенью.

"Кроме как "кошмарить" нас на Донбассе обстрелами, Россия в данный момент не может никак изменить военно-политическую обстановку вокруг нас. Угрозы накопления войск на границе – уже вчерашний день. Мы это проходили, нас этим уже не напугаешь. Украина прекрасно понимает возможности РФ в сложившихся обстоятельствах. Дальше та не пойдет, – уверен Олег Жданов. – Прежде всего, потому что все основные союзники Путина "сдулись". Канцлер Германии Ангела Меркель уходит с поста. Президент Франции Макрон не факт, что будет переизбран в будущем году на второй срок. Неслучайно он в ближайшее время хочет примчаться в Киев, чтобы уже с Зеленским согласовать свою позицию по урегулированию конфликта на Донбассе. Пытается усидеть на двух стульях, боится реакции США, которые могут повернуть ситуацию с Минским процессом в любую сторону".

По мнению эксперта, многое тут заиграно вокруг "Северного потока-2", благодаря которому российский газ будут делить, по сути, Германия и Франция.

"Пошли разговоры, что Путин достал некую папочку с компроматом на Меркель. И буквально вынудил ее сделать прощальное турне (США-РФ-Украина) в ракурсе популяризации России – во славу "Северному потоку-2" и Минским соглашениям в российской трактовке. Она фактически убивает свой имидж, проводя такую пророссийскую пропаганду. И саммит РФ-ЕС она хотела, и Зеленского укоряла, что надо выполнять обязательства, имплементируя в украинское законодательство весьма неудобную для нас формулу Штайнмайера. Но сейчас ситуация меняется. Свой отпечаток наложила ситуация в Афганистане, что высвобождает ресурсы США и вынуждает их сделать прорыв хотя бы по Украине. К тому же, после недавнего решения Высшего земельного суда Дюссельдорфа, который не освободил Nord Stream 2 AG (дочерняя компания Газпрома) от требований газовой директивы ЕС, это фактически означает, что Газпром сможет использовать лишь половину мощности газопровода. Огромные потери в объемах прокачки", – отмечает Олег Жданов.

Всё это, по его мнению, играет против России. Как и то, что всё больше стран отказывается от российского газа, укрепляют оборону, противодействуют российской пропаганде.

"Сейчас у Кремля фактически последний шанс надавить на официальный Киев в плане выполнения Минских соглашений в российской трактовке. Если Зеленский сумеет во время визита в США убедить Байдена, что у нас не гражданский конфликт, а агрессия России, что выполнение "Минска" нужно начинать с передачи границы под наш контроль, – всё. Развязка конфликта будет двигаться по приемлемому для Украины сценарию, – прогнозирует эксперт. – Именно поэтому россияне "завелись". Именно поэтому на Донбассе ведется и продолжится прицельный огонь с целью нанесения нам ущерба. Особенно в смутное время проведения в сентябре выборов в Госдуму РФ (в том числе с участием жителей ОРДЛО), белорусско-российских учений Запад-2021".

А в октябре-ноябре, по мнению Олега Жданова, в игру уже должны вступить США – в плане военно-политического решения по конфликту на Донбассе.

"И Штаты либо будут вмешиваться в нормандский формат, что для РФ точно обернется проблемами, либо будут заниматься ускоренным экономическим поглощением Украины – в смысле инвестиций, укрепления своих позиций здесь. Что приведет к тому, что выполнение Минских соглашений в том контексте, в каком хотелось бы Кремлю, станет невозможным. В итоге мы или стоим на пороге "Минка-3", но уже с участием США, или ситуация в политическом отношении касательно Донбасса будет заморожена надолго", – считает эксперт.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в настоящее время сохраняется высокая вероятность начала вторжения со стороны России и вооруженные силы Украины должны быть готовы к наступательной операции.

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