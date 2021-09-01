Реінтеграція Донбасу — в Раді зареєстрували розроблений Сивохо законопроект, в чому його суть

Комітети Верховної Ради розглядають відразу два законопроекти по регінтеграціі Донбасу.

У Верховну Раду України 31 серпня поданий законопроект про реінтеграцію окупованих територій, зокрема в Донецькій і Луганській областях. Цей законопроект подається як альтернатива попереднього, ініційованого прем’єр-міністром Денисом Шмигаль.

Інформація про новому законопроектіз’явилася на порталі Верховної Ради.

Ініціатором стала депутат від Луганської області Вікторія Гриб. Співавторами проекту — ГО "Національна платформа примирення і єдності" Сергія Сивохо.

Законопроєкт передбачає посаду Уповноваженого з питань тимчасово непідконтрольних територій. За ідеєю авторів він буде займатися контролем за реалізацією прав і свобод під час перехідного періоду. Також в планах — амністія і помилування, відшкодування шкоди потерпілим особам, відповідальність за військові злочини і геноцид. Відзначимо, що в пояснювальній записці прописані гарантії відсутності покарання для учасників подій на тимчасово непідконтрольних територіях, крім тих що вчинили військові злочини.

Також законопроєкт пропонує визнати всі документи, які видавалися бойовиками, в тому числі і про освіту. Серед інших норм — встановлення правового статусу дітей, які постраждали під час конфлікту, відновлення інфраструктури, пошкодженої під час бойових дій, заборона на штрафи і пеню за несплату податків і кредитів під час окупації, створення перехідної судової системи і держрезерву чиновників і поліцейських для роботи на реінтегрованих територіях.

На Донбасі автори законопроєкту пропонують створити територію пріоритетного економічного розвитку строком на 25 років.

Що пропонує прем’єр-міністр?

9 серпня в Верховну Раду поданий законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду". Чим він відрізняється від поданого нещодавно?

Амністія не передбачена для учасників збройних формувань і адміністрацій окупаційних властей, якщо вони здійснювали вбивства, тортури, військові злочини і злочини проти людяності. Для всіх, хто працював в псевдоадміністраціях, забезпечував життєдіяльність територій або входив в окупаційні сили передбачена люстрація. Майно повертається власникам за українськими законами.

Головне — Росія фіксується як "держава-агресор". Перехідний період ділиться на конфліктний і постконфліктний. Збиток компенсується Україною, але країна пред’явить позови до Росії.

Що пропонували раніше?

Мінські угоди

Були прийняті в 2015 році. Передбачали поетапну реалізацію угод, яка повинна була початися з припинення вогню, відведення військ від лінії розмежування, звільнення полонених за принципом "всіх на всіх". Передбачалося, що Україна відновить контроль над кордоном зі східного боку після місцевих виборів і проведення конституційної реформи.

Всеосяжне перемир’я на Донбасі запрацювало лише з червня 2020 року, проте обстріли позицій українських військових тривають.

Формула Штайнмайера

Цей план заснований на Мінських угодах, але відрізняється від них принципово порядком дій. Був запропонований в 2016 році тодішнім міністром закордонних справ Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайером.

Відповідно до формули спочатку потрібно провести місцеві вибори, потім набере чинності закон про місцеве самоврядування на Донбасі. Одночасно з реалізацією закону — відведення окупаційних військ і повернення Україні контролю над східним кордоном.

План Авакова

У 2018 році міністр МВС Арсен Аваков запропонував свій "Механізм малих кроків". За його планом уряд мав спочатку затвердити закони про амністію і колаборантів, потім створити демілітаризовану зону в окремому місті чи населеному пункті Донбасу. Там створюється перехідна адміністрація. Потім проєкт розширюється на сусідній район.

Раніше "Телеграф" писав, що подальше розв'язання питання Донбасу залежить від зустрічі Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена.