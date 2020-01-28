В ОБСЕ говорят о необходимости закрепления формулы Штайнмайера в украинском законодательстве

Новости Украины:В ОБСЕ говорят, что формула Штайнмайера является техническим механизмом.

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Пьер Морель назвал "формулу Штайнмайера" простым механизмом, который надо закрепить в украинском законодательстве.

Об этом Морель сказал на международной конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году".

"Мы слышали и все читали, что очень много преувеличений относительно "формулы Штайнмайера", которая должна была быть ключом или драматическим провалом, ужасной угрозой всего процесса. Простите, в ней ничего этого нет. Это механизм очень простой механизм", - подчеркнул Морель.

В этой связи координатор ОБСЕ подчеркнул, что "формула Штайнмайера" - это начальный "механизм, который сочетает вопросы специального статуса с местными выборами".

Он заявил, что после оценки избирательного процесса на Донбассе со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на предмет соответствия выборов международным стандартам ОБСЕ, специальный статус Донбасса можно ввести на постоянной основе.

При этом, по его словам, "формула Штайнмайера" не была изобретением бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Это был продукт Парижского саммита, который состоялся 2 октября 2015 года, когда встретились лидеры (нормандской четверки), поскольку они видели, что время шло к крайне установленному сроку - до конца года, и связь выборов и статуса не были четкими в тексте, и мы имели разные тексты ... Поэтому лидеры согласовали пошаговую связь двух элементов", - добавил Морель.

Также он назвал "формулу Штайнмайера" техническим механизмом.

"И, конечно, организация всего процесса для статуса и для выборов остается открытым вопросом, и должна обсуждаться. Ничего заранее не установлено", - заявил Морель.

Также он напомнил о продлении Верховной Радой действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

По его убеждению, с помощью этого закона Украина обязалась предложить особый статус отдельным районам в Донецкой и Луганской областях. "Эта задача все еще впереди, поскольку все еще нужно осуществить необходимые изменения в закон и воплотить этот механизм "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - подчеркнул Морель и добавил, что над этим сейчас ведется соответствующая работа, которая не является простой.

Как сообщалось ранее, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной "нормандской четверкой" и трехсторонней контактной группой.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что так называемая "формула Штайнмайера" без закрепления в украинском законодательстве и без закона о местных выборах на оккупированном Донбассе не заработает. Глава МИД заявил, что от народных депутатов зависит, как "формула Штайнмайера" будет имплементирована в украинское законодательство, но уточнил, что скорее всего она будет интегрирована в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".