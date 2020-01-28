Скачать
Вторник, 28.01.2020
В Минфине сообщили, на сколько вырос госдолг Украины
В Минфине сообщили, на сколько вырос госдолг Украины
Евросоюз одобрил расширение санкций против России
Евросоюз одобрил расширение санкций против России
Дубль Каргбо принес победу Динамо над Кайратом
Дубль Каргбо принес победу Динамо над Кайратом
Ирина Шейк высказалась о разрыве с Брэдли Купером
Ирина Шейк высказалась о разрыве с Брэдли Купером

В ОБСЕ говорят о необходимости закрепления формулы Штайнмайера в украинском законодательстве

В ОБСЕ говорят о необходимости закрепления формулы Штайнмайера в украинском законодательстве
13:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ОБСЕ говорят, что формула Штайнмайера является техническим механизмом.

Координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Пьер Морель назвал "формулу Штайнмайера" простым механизмом, который надо закрепить в украинском законодательстве.

Об этом Морель сказал на международной конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году".

"Мы слышали и все читали, что очень много преувеличений относительно "формулы Штайнмайера", которая должна была быть ключом или драматическим провалом, ужасной угрозой всего процесса. Простите, в ней ничего этого нет. Это механизм очень простой механизм", - подчеркнул Морель.

В этой связи координатор ОБСЕ подчеркнул, что "формула Штайнмайера" - это начальный "механизм, который сочетает вопросы специального статуса с местными выборами".

"Представление" для ОБСЕ: боевики обстреляли свои позиции на участке разведения

Он заявил, что после оценки избирательного процесса на Донбассе со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на предмет соответствия выборов международным стандартам ОБСЕ, специальный статус Донбасса можно ввести на постоянной основе.

При этом, по его словам, "формула Штайнмайера" не была изобретением бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Это был продукт Парижского саммита, который состоялся 2 октября 2015 года, когда встретились лидеры (нормандской четверки), поскольку они видели, что время шло к крайне установленному сроку - до конца года, и связь выборов и статуса не были четкими в тексте, и мы имели разные тексты ... Поэтому лидеры согласовали пошаговую связь двух элементов", - добавил Морель.

Также он назвал "формулу Штайнмайера" техническим механизмом.

"И, конечно, организация всего процесса для статуса и для выборов остается открытым вопросом, и должна обсуждаться. Ничего заранее не установлено", - заявил Морель.

Также он напомнил о продлении Верховной Радой действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

По его убеждению, с помощью этого закона Украина обязалась предложить особый статус отдельным районам в Донецкой и Луганской областях. "Эта задача все еще впереди, поскольку все еще нужно осуществить необходимые изменения в закон и воплотить этот механизм "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - подчеркнул Морель и добавил, что над этим сейчас ведется соответствующая работа, которая не является простой.

Как сообщалось ранее, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной "нормандской четверкой" и трехсторонней контактной группой.

Боевики глушили беспилотник ОБСЕ в районе Петровского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что так называемая "формула Штайнмайера" без закрепления в украинском законодательстве и без закона о местных выборах на оккупированном Донбассе не заработает. Глава МИД заявил, что от народных депутатов зависит, как "формула Штайнмайера" будет имплементирована в украинское законодательство, но уточнил, что скорее всего она будет интегрирована в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Пьер Морель, Формула Штайнмайера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У меня очень короткий ответ": Сенцов в США озвучил самый действенный способ давления на РФ
02 Эпидемия в Одессе: больницы переполнены
03 То, что нужно женщинам: полезные свойства имбиря
04 Список вещей, которые никогда нельзя делать при ребенке (Фото)
05 Уже не "умеренная": ВОЗ пересмотрела угрозу распространения коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В столице с 1 апреля поменяется стоимость проездных билетов
В столице с 1 апреля поменяется стоимость проездных билетов
В правительстве анонсировали внедрение электронного больничного
В Украине с 1 апреля запустят электронный больничный
После Brexit Украина на год введет безвиз для граждан Британии
После Brexit Украина на год введет безвиз для граждан Британии
Брат Ники Минаж приговорен к 25 годам тюрьмы: известна причина
Брат Ники Минаж приговорен к 25 годам тюрьмы: известна причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь