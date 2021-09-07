США залишаються єдиною країною, яку Кремль реально боїться

Штати потрібно залучати до справ Києва поступово

США підтримають Україну в переговорах по Криму, Донбасу і "Північному потоку-2", якщо правильно їх до цього долучити.

Своєю думкою про перспективи такого роду переговорів і залучення з "Телеграфом" поділився народний депутат України VIII і IX скликань Олексій Гончаренко.

"Ключ від війни на Донбасі лежить в Кремлі. На жаль, поки в Росії будуть імперські амбіції, вона буде діяти агресивно. І розраховувати на швидкий мир не варто. Єдиний можливий варіант для нас в цій ситуації — перемога. Але перемога здобувається не лише силовим шляхом…"