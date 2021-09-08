Битва за новый статус Украины: какие есть проблемы и почему важна победа

Генерал Василий Богдан объяснил важность статуса основного союзника США вне НАТО для Украины

В среду, 8 сентября, Верховная Рада на внеочередном заседании намерена рассмотреть проект постановления об Обращении ВР к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA) (№ 5380). Ранее о важности такого постановления "Телеграфу" рассказал его инициатор, народный депутат (фракция Европейская солидарность) Алексей Гончаренко.

В свою очередь, посол Украины в США Оксана Маркарова призывает не принимать подобного обращения, считает, что статус MNNA нам не нужен.

Своим мнением о "танцах" вокруг этого статуса поделился с "Телеграфом" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Украина находится в сложной обстановке. И международной, и внутриполитической. Агрессия со стороны РФ не прекращается, на границе сосредоточены серьезные силы. Тучи сгущаются еще и в ракурсе грядущих российско-белорусских учений Запад-2021.

Существуют реальные угрозы для Украины от так называемого Союзного государства РФ и Беларуси.

А собственные мощности, как мы знаем, не позволяют нам единолично дать достойный отпор в случае масштабной агрессии со стороны РФ. И власть, наконец, понимая, что нельзя договориться на позициях украинских интересов с Путиным, начала отрабатывать разные варианты, которые пытались воплотить и ранее. В том числе касательно получения предметной помощи со стороны наших западных партнеров, особенно США, которые владеют мощным научным, конструкторским, оборонно-промышленным, военным потенциалом. И недавний визит Зеленского в США, хоть его и по-разному трактуют, продолжил то, что было ранее, а кое-где заложил и новые основания для того, чтобы в оборонно-безопасностном направлении сотрудничать со стратегическим партнером.

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К сожалению, наш президент не получил конкретного ответа по поводу сроков перспектив членства Украины в НАТО. В том числе не получил заверений, что в некий краткосрочный или среднесрочный промежуток времени Украина получит ПДЧ.

Вопрос MNNA – не ново для Украины. Над этим работала и предыдущая власть. Сейчас же он актуализируется, учитывая неоднозначную позицию ключевых стран ЕС – Германии и Франции – в вопросах российско-украинского конфликта. Они нас и ранее не поддерживали, и теперь. В том числе в ракурсе предоставления Украине вооружения.

Потому тема, которую сейчас актуализировали определенные политические круги и фракции в ВР касательно получения этого статуса – правильная.

Не знаю, что там не нравится послу Украины в США Маркаровой. Какими она пользуется источниками информации, чтобы делать критические заявления касательно статуса MNNA. С моей точки зрения, она и как дипломат неопытна, и в этих вопросах недостаточно компетентна.

Сейчас идет очень нехорошая, неприятная конкуренция между властью и оппозиционными в силы в контексте – кому лучше и быстрее удастся договориться с нашими западными партнерами по тем или иным вопросам. А врагу это и надо. Разъединить украинский политикум, военно-политическую элиту, чтобы грызлись между собой, а важнейшие вопросы не двигались с места.

Я считаю, что следует отбросить все политические и личные амбиции, действовать совместными усилиями на благо Украины, в том числе касательно получения этого статуса.

Между тем, американская сторона выставляет много предостережений. Мол, в Украине надо еще проводить и реформы проводить (судебную, институциональную), и с коррупцией бороться, и соответствовать стандартам НАТО. Вот как поработаете в этом направлении, так…

Плюс, есть определенные нюансы в отношениях США-РФ, США-КНР. И там что-то решается в контексте личных интересов этих стран и их лидеров. И, как вы понимаете, всё, что касается стран второго или третьего мира (сложно сказать, к какому сейчас относится Украины, может и к четвертому), отходит на второй или третий план. С барского плеча сбрасывают какую-то помощь, делая при этом некие уверительные заявления.

Между тем, стратегическое значение Украины в регионе американцы понимают. И, несмотря на все наши недочеты, часть которых, как по мне, надумана (по своим параметрам Украина была более готова стать членом ЕС и НАТО, чем те же Румыния, Болгария, не говоря уже о прибалтийских республиках). Но политическая составляющая, договоренности, существование практики сфер влияния, сыграли против нас.

Понятно, что у всех свои национальные интересы. И нам надо консолидировать всё общество, весь политикум перед угрозами, которые могут быть (и есть!) со стороны РФ. А империя, как и ранее, пытается влиять на Украину, до сих пор не считая нас самостоятельным, независимым государством.

А что вопросы MNNA вынесен на повестку дня – правильный шаг. Понятно, что на этой теме пытаются пиариться. Как и понятно и то, что над этим вопросом нужно работать. Демонстрируя единство в высшей законодательной, исполнительной власти.

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Я считаю, что это направление правильное, может иметь успех. Единственное, насколько это выгодно американцам в контексте отношений с РФ и КНР. И насколько администрация Байдена доверяет нынешней администрации украинского президента. И насколько США готовы идти на определенные риски. Потому что предоставление такого статуса – это большие обязательства. Нужно широко открывать двери для военно-технического сотрудничества, в оборонной, экономической сфере. США, как по мне, могут пойти на это. Но у них как я понимаю, нет полной уверенности, что часть этих денег не будет разворована. Сдерживает их и то, что часть нашей олигархически-клановой системы ориентирована на РФ. Выпускаемая ими продукция не конкурентна на Западе, но популярна в России. Те же Коломойский, Пинчук, Ахметов в этом контексте сотрудничают с РФ. И настроены на то, чтобы эти отношения не прерывались.

Сравнивать же ситуацию в Украине в ракурсе получения статуса MNNA с ситуацией в Афганистане, имевшем этот статус, как по мне, нельзя. В Афганистане десятилетиями, столетиями продолжается гражданская война, там процветают международный терроризм, масштабный оборот наркотиков, экономика не идет ни в какое сравнение с нашей, даже имеющей колоссальные проблемы. Такие сравнения нам пытаются навязать "москалики" из Кремля, чтобы скомпрометировать Украину и депрессировать наше сообщество.

Почему бы тогда не сравнивать с Японией, с Южной Кореей? Они тоже имеют такой статус. И, активно сотрудничая с США, развиваются в оборонной, в технологической, во многих других сферах".