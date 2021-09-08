Рада не підтримала звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО

Україна сім років тому стала кандидатом на такий статус.

Ідея двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО для України не знайшла підтримки у Верховній Раді. В такому починанні підтримку висловили тільки 24 депутати, 163 утрималися.

Про те, що ВР не підтримала відповідну постанову повідомляється на сайті уряду.

У Верховну Раду таку ініціативу зі зверненням подав нардеп Олексій Гончаренко. У пояснювальній записці сказано, що метою було отримати гарантії безпеки для цілісності України, а також претендувати на міжнародну військову допомогу. Відзначимо, що такий статус також дозволив би США поставляти в Україну ряд озброєнь, а також проводити спільні військові дослідження та оборонні ініціативи. Останньою країною-одержувачем такого статусу стала Бразилія ще за часів Дональда Трампа.

Раніше Україна вже намагалася отримати цей статус. Чотири роки тому Верховна Рада України направляла таке звернення до законодавчого органу США. Також про необхідність такої позиції України на міжнародній арені заявляв Петро Порошенко в 2014 році. Відзначимо, що автор проєкту цього року належить до партії "Європейська солідарність".

"Телеграф" писав, що питання отримання статусу основного союзника поза НАТО для України зачіпає національні інтереси на тлі розвитку відносин РФ і Білорусі, в зокрема прийдешніх навчань, а також певної нерішучості інших союзників. Про це розповів в інтерв’ю генерал-лейтенант Василь Богдан.