Посол Німеччини назвала Крим і Донбас перешкодою вступу України в НАТО

У Німеччині вважають, що Україні варто ще багато чого зробити для вступу в Північноатлантичний Альянс.

Проблема окупації Росією Криму та Донбасу є проблемою для України на шляху до вступу в НАТО, проте це не єдина перешкода.

Про це розповіла надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю ТСН.

Вона зазначила, що в цей час Україні варто вести переговори з багатьма іншими країнами Альянсу, щоб переконати їх надати ПДЧ. При наявності підтримки більшості, противників такого рішення вдасться переконати набагато простіше.

При цьому вона не стала заперечувати того, що наявність збройного конфлікту на Сході України та окупації Криму Росією стоять на заваді для вступу нашої країни до Альянсу.

Фельдгузен також погодилася з позицією США, які розглядають корупцію в Україні на одному рівні з проблемою окупованих територій.

"НАТО це не тільки військова організація. Це організація спільних цінностей", — сказала вона, додавши, що до таких належать правосуддя і демократія.

Посол зазначила, що Україна вже є демократичною країною, але додала, що можна зробити ще багато для того, щоб українці відчували себе більш захищеними.

Як повідомлялося раніше, після візиту президента Володимира Зеленського в США, сторони оприлюднили заяву, в якій говориться про підтримку Вашингтоном прагнення України в НАТО. Однак пізніше прессекретар американського лідера Джен Дженніфер Псакі підкреслила, що Києву ще багато що належить зробити для вступу в Альянс.