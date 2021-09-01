Укр

Мы поддерживаем, а вы работайте: в США осадили Зеленского с членством в НАТО

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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США не принимают решения о членстве единолично Новость обновлена 01 сентября 2021, 23:23
США не принимают решения о членстве единолично

Киеву нужно выполнить еще ряд условий для вступления

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом хотел добиться от США конкретики касательно возможного вступления Украины в НАТО.

Однако в Белом доме призвали Киев продолжать необходимые реформы.

Отметим, что на открытой части встречи Зеленский сказал, что хочет обсудить с Байденом сроки и шансы на вступление Украины в Альянс.

Вскоре после этого было опубликовано совместное заявление Украины и США, в котором говорится о поддержке в целом со стороны Вашингтона евроатлантических стремлений Киева.

Однако потом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, отвечая на вопрос одного из журналистов, конкретизировала позицию Штатов.

По ее словам, США не принимают решения о членстве единолично, при этом, Украине еще предстоит выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам НАТО, — в проведении реформ же Вашингтон продолжит помогать Киеву.

Читайте на "Телеграфе" главное о встрече Зеленского с Байденом 1 сентября.

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