Мы поддерживаем, а вы работайте: в США осадили Зеленского с членством в НАТО

Киеву нужно выполнить еще ряд условий для вступления

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом хотел добиться от США конкретики касательно возможного вступления Украины в НАТО.

Однако в Белом доме призвали Киев продолжать необходимые реформы.

Отметим, что на открытой части встречи Зеленский сказал, что хочет обсудить с Байденом сроки и шансы на вступление Украины в Альянс.

Вскоре после этого было опубликовано совместное заявление Украины и США, в котором говорится о поддержке в целом со стороны Вашингтона евроатлантических стремлений Киева.

Однако потом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, отвечая на вопрос одного из журналистов, конкретизировала позицию Штатов.

По ее словам, США не принимают решения о членстве единолично, при этом, Украине еще предстоит выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам НАТО, — в проведении реформ же Вашингтон продолжит помогать Киеву.

Читайте на "Телеграфе" главное о встрече Зеленского с Байденом 1 сентября.