Ми підтримуємо, а ви працюйте: в США осадили Зеленського з членством в НАТО

Києву потрібно виконати ще ряд умов для вступу

Український президент Володимир Зеленський на зустрічі з американським колегою Джо Байденом хотів домогтися від США конкретики щодо можливого вступу України в НАТО.

Однак в Білому домі закликали Київ продовжувати необхідні реформи.

Відзначимо, що на відкритій частині зустрічі Зеленський сказав, що хоче обговорити з Байденом терміни і шанси на вступ України в Альянс.

Незабаром після цього було опубліковано спільну заяву України і США, в якій йдеться про підтримку в цілому з боку Вашингтона євроатлантичних прагнень Києва.

Однак потім прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі на брифінгу, відповідаючи на питання одного з журналістів, конкретизувала позицію Штатів.

За її словами, США не приймають рішення про членство одноосібно, при цьому, Україні ще необхідно виконати ряд умов, щоб відповідати стандартам НАТО, — в проведенні реформ ж Вашингтон продовжить допомагати Києву.

Читайте на "Телеграфі" головне про зустріч Зеленського з Байденом 1 вересня.