Зеленский о вступлении Украины в НАТО: "для нас это не стратегия — это тактика"

По словам Зеленского, только психологической поддержки со стороны НАТО недостаточно

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил, что наша страна нуждается в большей поддержке со стороны НАТО уже сейчас. Кроме того, Украине нужны дешевые кредиты.

Об этом гарант сказал во время презентации программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона, передает "Укринформ".

Так, Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку Украины в Черном и Азовском морях и добавил, что люди ее видят, однако этого недостаточно.

"Такое присутствие важное на психологическом уровне, но достаточно ли этого? Нет!" — заявил он.

После чего добавил, что западные страны рассматривают вступление Украины в НАТО как стратегию, в то время как "для нас это тактика" и тянуть с этим нет времени.

"Нет времени на стратегию, продолжается временная оккупация Крыма, где сосредоточено 80 000 военных Российской Федерации и десятки тысяч сосредоточено вдоль украинской границы. Наша стратегия — это тактика", — заявил он.

Также Зеленский отметил, что Украине необходим собственный современный флот и для его развития нужны партнеры с НАТО и стран Черноморского побережья. Первая очередь построения флота обойдется в 15 млрд долларов.

По словам президента для этого "мы не просим подарков — нам нужны возможности, доступ к дешевым кредитам".

Как сообщал "Телеграф" ранее, перед встречей с президентом США Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита. По словам президента Украины, он рассчитывает на сделки в сфере обороны и экономики.

Также сообщалось, что Зеленский заявил, что Украина стремится вернуться в космос и рассматривает NASA, как важного партнера в этом деле.