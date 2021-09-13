Жителя Чернигова судят за надписи "Зєля - х**ло": мужчина высказал "Телеграфу" свою позицию

Главу "Нацкорпуса" в Чернигове судят за оскорбления в адрес президента Украины. Причастен ли к матам на стенах и заборах, а также что думает о таком "самовыражении" и готов ли отбыть наказание — об этом мужчина рассказал "Телеграфу"

В эти минуты — в 11:00 13 сентября — началось первое заседание по делу матерных надписей на заборах Чернигова с оскорблениями, в частности, в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В граффити "Зєля х**ло" заподозрили руководителя местной ячейки "Нацкорпуса" Александра Тарнавского. И хоть своей антипатии к главе государства житель Чернигова не скрывает, но уверяет, что не виноват, и более сотни рисунков в разных районах города сделать не смог бы.

Александр рассказал "Телеграфу", что в этом деле есть предыстория: мол, в августе вместе с однопартийцами он ехал на митинг в Киев, чтобы поддержать осужденных на 2 месяца единомышленников из Харькова и выразить протест против "формулы Штайнмайера" в Украине.

"Полиции нужно было "переписать" всех участников этой акции, нас было около 50 человек. Но мы не захотели давать свои паспорта, потому что ничего противозаконного мы не планировали", — рассказывает подсудимый.

Александр подозревает, что кто-то из полиции тогда якобы сообщил в "102" о взрывчатке и оружии в автобусе.

"Ничего запрещенного выявлено не было. Они задействовали около 30 полицейских, в связи с чем мы написали заявления о множественных нарушениях: правоохранители не представлялись, были без формы, мужчины обыскивали женщин и так далее", — продолжает мужчина.

Александру Тарнавскому грозит 15 суток ареста

Спустя пару недель, говорит Александр, в Чернигове его окружили правоохранители и сообщили об открытии уголовного производства за более, чем сотню рисунков по городу. Вскоре, по его словам, уголовное дело переквалифицировали в административное правонарушение.

"Зєля — х**ло", "Свободу Сергею Величко" (осужденный за хулиганство активист из Харькова, — ред.) и многие другие надписи — полиция решила, что это сделал я. Из доказательств у них только то, что при остановке автобуса в августе я пошутил и сказал, что я рисовал "Зєля — х**ло". Но эти слова были сказаны в порыве, я тогда мог сказать что угодно: что я убил Линкольна, Кеннеди и прочее. Из доказательств у них были только мои слова, сказанные не всерьез", — говорит мужчина.

Оскорбительные надписи в адрес президента Украины

В результате, в его отношении открыли производство по статье 143 "Мелкое хулиганство" АК Украины: санкция предусматривает до 15 суток ареста.

Впрочем, Александр уверяет, что ничего противозаконного не совершал, к надписям на стенах не причастен и вместе с адвокатом будет доказывать свою невиновность.

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"Нарисовать более 100 рисунков в разных районах города за одну ночь — это физически невозможно", — говорит подсудимый, впрочем, считая такое самовыражение на стенах современным искусством.

"Я к этому отношения не имею, но поддерживаю. Думаю, что стены это выдержат. Тем более, что ни один из этих рисунков не нанесен на коммунальные учреждения и чьи-то дома. Все они сделаны на временных заборах", — объясняет житель Чернигова, добавляя, что сегодня в суде они будут добиваться переноса заседания, ведь времени на ознакомление с делом у адвоката было якобы не достаточно.

Тарнавский говорит, что даже если его и признают виновным, он готов будет принять наказание, как и его однопартийцы, "попавшие под режим Зеленского".

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров ответил оскорблением в адрес Зеленского за слова о "грязном газе".