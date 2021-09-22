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Розстріл машини Шефіра — інсценування? У мережі побачили ознаки конспірології

Автор
Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
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Розстріляна "Ауді" Шефіра Новина оновлена 22 вересня 2021, 16:27
Розстріляна "Ауді" Шефіра

Невдалий замах на Сергія Шефіра та його трактування в команді Зеленського викликають багато питань у мережі

У середу вранці інформаційний простір України вибухнув повідомленнями про спробу замаху на Сергія Шефіра — першого помічника президента України Володимира Зеленського.

За даними поліції, надзвичайна подія сталася близько 10:00 в селі Лісники Київської області: у "Ауді" Шефіра потрапило понад 10 куль. В результаті НП сам Шефір не постраждав, проте три вогнепальні поранення отримав його водій, адже кілери якраз зосередили вогонь на водійському місці, про що свідчать оприлюднені поліцією і генпрокурором Іриною Венедиктовою фотографії.

За даним фактом вже розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 КК України). Також в Києві і області введено план "перехоплення" з метою затримати зловмисників.

Варто відзначити, що відразу ж після появи першої інформації про інцидент в соцмережах почали висувати різні версії і припущення. Так деякі користувачі згадали публікації у ЗМІ, що з’являлися на початку місяця, про те, що Шефір посварився із Зеленським.

Тим часом оперативно пішли і коментарі з провладної команди. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що замах було скоєно, щоб прибрати члена команди президента. При цьому в своєму коментарі Подоляк пов’язав напад з законом про олігархів, спробами проведення судової реформи та детінізацією економіки.

Про те, що напад не вплине на "курс Офісу президента на детінізацію і деолігархізацію України", написав і прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

Правда, тут варто відзначити, що як раз за цими напрямками у команди Зеленського справи йдуть не так щоб дуже добре. Як раніше розповідали "Телеграфу" депутати зі "Слуги народу", з швидкою "деолігархізацією", як того хотів президент, поки не виходить.

Та й у спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і президента Зеленського, до партії якого належить найбільша фракція в Раді, конфлікт, зокрема через закон по олігархам. За деякими джерелами, Зеленський і Разумков навіть припинили спілкування. А пізніше в ефірі одного з ток-шоу між главою фракції "Слуга народу" в Раді Давидом Арахамія і Разумковим сталася перпалка.

Також є проблеми і з просуванням судової реформи. Так, 13 вересня Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи в Україні. Після цього Зеленський збирав у себе суддів, депутатів, чиновників і послів країн "Великої сімки". За підсумками, як писали в Офісі президента, учасники переговорів погодилися, що судова реформа потрібна Україні.

Арахамія, що вийшов в кулуари парламенту до журналістів, також прокоментував обстріл автомобіля Шефіра, озвучивши три можливих причини цього: він ваважає, що могли вчинити замах контрабандисти і кримінальні авторитети; "російський слід", на що вже, до речі, відповіли в Кремлі; і, знову ж таки, боротьба з олігархами.

Тим часом, як раз оперативність, з якою представники Зе-команди почали надавати свої коментарі, а також озвучені ними версії, де всі вони сходяться на "олігархічному сліді", якраз і збентежила користувачів соцмереж та спонукала на висунення різних конспірологічних теорій.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра зробили поблизу села Лісники під Києвом. В автомобіль стріляли з автоматичної зброї 18 разів, поранення отримав водій засновника "Кварталу 95".

Теги:
#Замах #Критика #Версії #Сергій Шефір
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