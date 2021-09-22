Замах на вбивство Сергія Шефіра: Арахамія озвучив три основні версії

У ОП переконані, що вся справа у боротьбі з олігархами

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра обстріляли із засади, яка знаходилася у лісі через дорогу. Також він озвучив основні версії замаху на вбивство.

Як розповів Арахамія журналістам, на Шефіра могли скоїти замах контрабандисти та кримінальні авторитети. Як зазначив нардеп, після законів Зеленського їм довелося покинути Україну з "насиджених" місць і обстрілом автомобіля першого помічника президента вони могли передати "привіт" Зеленському.

Другою версією, яку озвучив глава монобільшості, став російський слід. Третя версія — боротьба з олігархами, адже в Україні очікуються великі зміни у боротьбі з олігархічним впливом.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров у свою чергу повідомив, що Володимиру Зеленському про обстріл автомобіля Сергія Шефіра вже повідомили. Його реакція буде скоро. Крім того, Никифоров натякнув на звʼязок замаху і антиолігархічної діяльності Офісу Президента.

Прес-секретар Зеленського відреагував на замах на Сергія Шефіра

Варто зазначити, що в Офісі президента замах на вбивство першого помічника президента Сергія Шефіра розцінюють як спробу чинити тиск на президента в його боротьбі проти олігархів і фінансових угруповань.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра скоїли поблизу села Лісники під Києвом. У автомобіль стріляли з автоматичної зброї десять разів, поранення отримав водій засновника "Кварталу 95". Пізніше стало відомо, чому кілер міг стріляти у водія Шефіра.

Також повідомлялося, що відомо про Сергія Шефіра, якого намагалися вбити.