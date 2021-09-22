Від засновника "Кварталу 95" до помічника Зеленського: що відомо про Сергія Шефіра, якого намагалися вбити

Шефір став першим помічником Зеленського у 2019 році

Під Києвом у селі Лісники у середу, 22 вересня, намагалися вбити першого помічника президента України Сергія Шефіра. У його автомобіль всадили 10 куль, поранення дістав водій, а сам директор та засновник студії "Квартал 95" не постраждав.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про першого помічника та близького товариша Зеленського.

Так, Сергій Шефір став першим помічником президента України Володимира Зеленського 1 травня 2019 року. Його власним указом призначив глава держави і з того часу Шефір відповідає за організацію його щоденної роботи.

Варто зазначити, що Сергія Шефіра та Володимира Зеленського повʼязує дуже багато, адже обоє — вихідці із Кривого Рогу. Саме там вони познайомилися восени у 1995 році, коли Володимир Зеленський грав у КВН.

Тривалий час після того брати Шефіри (Сергій та Борис) разом із Володимиром Зеленським розвивали команду КВН "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та разом прагнули до перемоги у вищій Лізі КВН у Москві.

У 2003 році брати Шефіри та Володимир Зеленський вирішили створити власну медіакомпанію. Так зʼявилася "Студія "Квартал 95", яка принесла її засновникам мільйонні прибутки.

Крім роботи у "Кварталі 95" Сергій Шефір був сценаристом та продюсером низки фільмів. Зокрема, продюсував усіх "Сватів" та два фільми "Слуга народу".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський наразі перебуває у США та має виступити на дебатах 76-ї Генасамблеї ООН.