Рус

Від засновника "Кварталу 95" до помічника Зеленського: що відомо про Сергія Шефіра, якого намагалися вбити

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
107
Сергій Шефір та Володимир Зеленський Новина оновлена 22 вересня 2021, 12:01
Сергій Шефір та Володимир Зеленський

Шефір став першим помічником Зеленського у 2019 році

Під Києвом у селі Лісники у середу, 22 вересня, намагалися вбити першого помічника президента України Сергія Шефіра. У його автомобіль всадили 10 куль, поранення дістав водій, а сам директор та засновник студії "Квартал 95" не постраждав.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про першого помічника та близького товариша Зеленського.

Так, Сергій Шефір став першим помічником президента України Володимира Зеленського 1 травня 2019 року. Його власним указом призначив глава держави і з того часу Шефір відповідає за організацію його щоденної роботи.

Варто зазначити, що Сергія Шефіра та Володимира Зеленського повʼязує дуже багато, адже обоє — вихідці із Кривого Рогу. Саме там вони познайомилися восени у 1995 році, коли Володимир Зеленський грав у КВН.

Тривалий час після того брати Шефіри (Сергій та Борис) разом із Володимиром Зеленським розвивали команду КВН "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та разом прагнули до перемоги у вищій Лізі КВН у Москві.

У 2003 році брати Шефіри та Володимир Зеленський вирішили створити власну медіакомпанію. Так зʼявилася "Студія "Квартал 95", яка принесла її засновникам мільйонні прибутки.

Крім роботи у "Кварталі 95" Сергій Шефір був сценаристом та продюсером низки фільмів. Зокрема, продюсував усіх "Сватів" та два фільми "Слуга народу".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський наразі перебуває у США та має виступити на дебатах 76-ї Генасамблеї ООН.

Теги:
#Стрільба #Сергій Шефір
Сергій Шефір — перший помічник президента України і засновник "Студії Квартал-95"
Політика
Сергія Шефіра намагалися вбити: перші деталі НП і фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сергій Шефір — перший помічник президента України і засновник "Студії Квартал-95"
Сергія Шефіра намагалися вбити: перші деталі НП і фото
Дата публікації
Категорія
Заступник голови партії «Батьківщина» Вадим Івченко
Депутати так налякані можливим розпуском, що робитимуть все, аби всидіти у своїх кріслах – нардеп Івченко
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Ковідом в Україні перехворіла вже половина населення, це призупинить нову хвилю хвороби, - лікар
Дата публікації
Категорія
В Україні за минулу добу зробили 82 243 тести на COVID-19
Кількість хворих і госпіталізованих з COVID-19 стрімко зростає
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи