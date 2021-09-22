От основателя "Квартала 95" до помощника Зеленского: что известно о Сергее Шефире, которого пытались убить

Шефир стал первым помощником Зеленского в 2019 году

Под Киевом в селе Лесники в среду, 22 сентября, пытались убить первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В его автомобиль всадили 10 пуль, ранения получил водитель, а сам директор и основатель студии "Квартал 95" не пострадал.

"Телеграф" собрал все, что известно о первом помощнике и близком товарище Зеленского.

Так, Сергей Шефир стал первым помощником президента Украины Владимира Зеленского 1 мая 2019. Его собственным указом назначил глава государства и с тех пор Шефир отвечает за организацию его ежедневной работы.

Стоит отметить, что Сергея Шефира и Владимира Зеленского связывает очень много, ведь оба — выходцы из Кривого Рога. Там они познакомились осенью в 1995 году, когда Владимир Зеленский играл в КВН.

Долгое время после того братья Шефиры (Сергей и Борис) вместе с Владимиром Зеленским развивали команду КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит" и вместе стремились к победе в высшей Лиге КВН в Москве.

В 2003 году братья Шефиры и Владимир Зеленский решили создать собственную медиакомпанию. Так появилась "Студия "Квартал 95", которая принесла ее основателям миллионные прибыли.

Кроме работы в "Квартале 95", Сергей Шефир был сценаристом и продюсером ряда фильмов. В частности, продюсировал всех "Сватов" и два фильма "Слуга народа".

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в США и должен выступить на дебатах 76-й Генассамблеи ООН.