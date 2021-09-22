Укр

Покушение на убийство Сергея Шефира: Арахамия озвучил три основные версии

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Автомобиль Сергея Шефира после обстрела Новость обновлена 22 сентября 2021, 12:46
Автомобиль Сергея Шефира после обстрела

В ОП уверены, что все дело в борьбе с олигархами

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира обстреляли из засады, которая находилась в лесу через дорогу. Также он озвучил основные версии покушения на убийство.

Как рассказал Арахамия журналистам, на Шефира могли совершить покушение контрабандисты и криминальные авторитеты. Как отметил нардеп, после законов Зеленского им пришлось покинуть Украину из "насиженных" мест и обстрелом автомобиля первого помощника президента они могли передать "привет" Зеленскому.

Второй версией, которую озвучил глава монобольшинства, стал российский след. Третьей — борьба с олигархами, ведь в Украине ожидаются большие перемены в борьбе с олигархическим влиянием.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в свою очередь сообщил, что Владимиру Зеленскому об обстреле автомобиля Сергея Шефира уже сообщили. Его реакция будет скоро. Кроме того, Никифоров намекнул на связь покушения и антиолигархической деятельности Офиса Президента.

Пресс-секретарь Зеленского отреагировал на покушение на Сергея Шефира
Пресс-секретарь Зеленского отреагировал на покушение на Сергея Шефира

Стоит отметить, что в Офисе президента покушение на убийство первого помощника президента Сергея Шефира расценивают как попытку оказать давление на президента в его борьбе против олигархов и финансовых группировок.

Как сообщал "Телеграф" ранее, покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершили вблизи села Лесники под Киевом. В автомобиль стреляли из автоматического оружия десять раз, ранения получил водитель основателя "Квартала 95". Позже стало известно, почему киллер мог стрелять в водителя Шефира.

Также сообщалось, что известно о Сергее Шефире, которого пытались убить.

Теги:
#Стрельба #Покушение на убийство #Сергей Шефир
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