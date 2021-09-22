Укр

Кремль ответил на заявления про "российский след" в покушении на Шефира

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Представитель Кремля Дмитрий Песков Новость обновлена 22 сентября 2021, 15:20
Представитель Кремля Дмитрий Песков

Кремль заявил, что заявление Киева не имеют ничего общего с реальностью

Спикер российского президента Дмитрий Песков официально открестился от причастности Российской Федерации к покушению на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Слова представителя Кремля в среду, 22 сентября, цитирует издание "ТАСС".

По словам Пескова, действующие украинские политики не в состоянии исключить "российский след" во всех событиях, которые происходят в Украине, однако ничего общего с реальностью, по его словам, в деле о покушении на Шефира в этих словах нет. А такие заявления представитель Кремля связал с "эмоциональным состоянием".

"Это, конечно (российский след — ред.), не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния", — добавил Песков.

Стоит отметить, что версию про "российский" след в деле о покушении на Сергея Шефира выдвигал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его мнению, причастность России нельзя исключать

Также сообщалось, что Зеленский расценил покушение на Шефира как "привет" ему самому.

Больше подробностей о покушении на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Российская Федерация #Дмитрий Песков #Покушение на убийство #Сергей Шефир
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