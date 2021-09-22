Кто стоит за расстрелом машины Шефира: пять версий от генерала

Легко прослеживается, кому это было выгодно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя инцидент с расстрелом 22 сентября машины, в который находился его первый помощник и друг Сергей Шефир, пообещал, что «ответ будет сильным».

Но для начала следует понять, почему всё произошло.

В последнее время в Украине обострилась криминогенная обстановка. Расстрел бизнесмена в Черкассах, другие резонансные случаи.

Видим мы и обострение политической борьбы. Конфликты не только между партией власти и ее оппонентами, но и внутри самих «слуг народа», а также между спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и Офисом президента.

Были конфликты и внутри самого Офиса президента – между Шефиром и Ермаком в контексте того, кто ближе к телу Зеленского, а кого бы от него нужно отодвинуть, лишив возможности влиять на различные решения, в том числе бизнесового характера. Ведь тот же Шефир, по некоторым данным, на общественных началах исполняет обязанности первого помощника президента, продолжая при этом заниматься бизнесом, часть которого на него переписал собственно президент. Так что тут есть нюансы.

Если говорить о версиях, то стоит остановиться на таких.

Безусловно, политическая борьба и ситуация в Офисе президента, в целом в команде президента, может создавать определенные условия для того, чтобы начались некие разборки. В том числе, силовыми методами. Могут иметь отношение к происшедшему и криминальный элемент, некие бизнес-структуры или структуры, которые вмонтированы в контрабандную деятельность. И которым пришлись не по нраву те или иные действия президентской команды. Мы можем предположить и попытку инсценировать покушение, чтобы развернуть репрессивную деятельность. В том числе против политических и бизнес оппонентов. И на этом фоне поднять рейтинг провластной команды в целом и президента – в частности. Не хочется верить, что власть и отдельные ее деятели могут прибегать к таким циничным мерам. Но мы живем под таким солнцем, под которым происходит много разных событий, особенно когда на кону вопрос власти, личной безопасности и так далее. Не исключаю, что покушение произведено с целью дестабилизации Украины, с целью показать ее в глазах мирового сообщества как нестабильную, где разгул криминалитета, где происходят преступления, связанные с близкими президенту людьми. Что ей нужно внешнее управление, прежде всего со стороны РФ. Так что могут быть влияния и со стороны Кремля. Чтобы поддержать такие месседжи и внутри страны и снаружи. Смотрите, как удачно выбрано время. Президент в Нью-Йорке, готовится выступать на Генассамблее ООН. И такие события, как покушение на его помощника и друга, точно не придают соответствующий настрой, не добавляют психологической стойкости. Покушение могли спровоцировать и возможные личные действия Шефира, особенно в бизнес-среде. Не секрет, что он поддерживает связи с олигархами. Мог взять какие-то обязательства перед ними – и не выполнить. Зачастую личную вину пытаются прикрыть какими-то политическими, общегосударственными вещами. Чтобы избежать ответственности, в том числе уголовной.

…Безусловно, четко остановиться на какой-то версии, рассуждать о мерах, которые могут быть приняты в ответ, можно будет лишь после того, как в процессе оперативно-следственный действий выясниться, кто является заказчиком, организатором, исполнителем этого покушения. И какова была цель покушения, если это было действительно покушение, а не инсценировка.

Но пока главным выгодополучателем выглядит именно Офис президента. Меня откровенно настораживает, что в своем комментарии Шефир однозначно заявил, что всё у них в команде благополучно, что все они дружественны, как никогда, крепки, как никогда. И что происшедшее, прежде всего, направлено на запугивание президента. А Шефир якобы к этому не имеет никакого отношения. То есть, в его деятельности не может быть никаких шагов, которые привели бы к применению против него подобных агрессивных мер.

Учитывая, что с подобными месседжами выступили Ермак, другие видны лица президентского окружения, создается впечатление, что весь этот сценарий с покушением на Шефира мог писаться в одном месте – и был направлен на то, чтобы:

усилить авторитет президента в Украине;

запугать общество;

принудить монобольшинство к ускоренной поддержке тех законов, которые сейчас активно обсуждаются (тот же проект закона по деолигархизации, который направлен в Венецианскую комиссию и может стать причиной отставки главы ВР, не согласного с позицией ОП).

Ситуация с обстрелом машины Шефира, а также второе подряд заболевание главы ВР ковидом тоже порождают конспирологические версии. Не звенья ли это одной цепи, чтобы разобраться внутри команды и дать толчок для реализации инициатив, касательно которых есть немало замечаний, начать определенные акции по «закручиванию гаек» и в отношении криминалитета, и в отношении политических оппонентов?