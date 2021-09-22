Укр

"Было жутковато": Шефир впервые рассказал о покушении на него

Автор
Елена Волкова
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Шефир впервые рассказал о том, что случилось Новость обновлена 22 сентября 2021, 15:20
Шефир впервые рассказал о том, что случилось

Шефир рассказал, что произошло в лесополосе в момент покушения, и назвал фейком ухудшение отношений в команде президента

Сергей Шефир на брифинге полиции насчет покушения на его жизнь впервые прокомментировал случившееся.

Первый помощник президента Украины начал с того, что оказался в такой ситуации в первый раз. 

"Ехали, вдруг раздались выстрелы. Ранили водителя. Водитель — молодец, поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко. Было жутковато", — говорит Шефир, который по дороге до парковки "АТБ" звонил в полицию.

Пока копы ехали на место ЧП, Шефир остановил на дороге скорую, которая и увезла раненого водителя в больницу "Феофания". Шефир повторился, что его подчиненный вел себя геройски и надеется, что угроз для его жизни нет.

Кроме того, чиновник назвал фейком ухудшение отношений в команде президента. Он допускает, что покушение на его жизнь было совершено "с целью запугивания высших эшелонов власти". Впрочем, продолжает помощник Зеленского, зря: дескать, президент — человек волевой и его таким образом не запугать.

Ранее о произошедшем высказался и сам Владимир Зеленский, который назвал Шефира близким другом и пообещал вернуться в Киев сразу же после выступления на Генассамблее в ООН.

Напомним, покушение произошло 22 сентября на выезде из Киева в лесополосе. Киллеры стреляли по "Ауди" чиновника из автоматов, но Шефир, который был на заднем сидении, не пострадал. А вот его водитель, который вез шефа на работу, тяжело ранен.

Напомним, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира в Офисе главы государства расценивают как попытку оказать давление на президента в его борьбе против олигархов и финансовых группировок. 

Теги:
#Покушение #Стрельба #Запугивание #Сергей Шефир #Окружение Зеленского
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